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На скільки зріс держборг України на початок 2025

06.02.2025 17:20
Микола Деркач
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Державний та гарантований державою борг України з 2022 року став дешевшим у 1,5 раза та збільшив строковість у 2 рази

На скільки зріс держборг України на початок 2025

На скільки зріс держборг України на початок 2025 Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд, а саме:

  • зовнішній борг — 5,05 трлн грн (72,3 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,1 млрд;
  • внутрішній борг — 1,93 трлн грн (27,7 %), або $46,0 млрд.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд) в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету в 2024 році стало фінансування від Європейського Союзу. Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилась на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежі з обслуговування за якими будуть компенсуватись країнами Європейського Союзу.

Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як протягом звітного періоду, так і за останні декілька років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази — з 6,27 років до 12,26 років.

На скільки зріс держборг України на початок 2025

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 12% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2%.

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В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро — 33%, дол. США — 27%, гривні — 25%, СПЗ — 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.

На скільки зріс держборг України на початок 2025

Протягом 2024 року Мінфін провів 201 аукціон з розміщення ОВДП, залучивши 640 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету. Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2024 року становив 167 %, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 200%, у доларах США — 115%, в євро — 83%.

З детальною інформацією щодо стану державного та гарантованого державою боргу України можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням.

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