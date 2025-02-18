Які українські банкноти підробляють найчастіше — звіт НБУ

Рівень підроблення банкнот національної валюти залишається контрольованим та не становить загрози для економіки країни

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

Водночас торік рівень підроблення національної валюти дещо зріс порівняно з дуже низькими показниками 2022-2023 років.

За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році — 7,1).

Найчастіше з обігу вилучалися банкноти:

500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок);

200 грн (18%).

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Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.

Традиційно найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка.

Це зумовлено тим, що банкноти гривні сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які НБУ увів у обіг у 2015-2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Вони не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії «Європа» та банкнотам доларів США серії «Нова генерація».

Нагадаємо, що НБУ може зняти обмеження на вихідні перекази з картки на картку, що нині становлять 150 000 грн, протягом одного-двох місяців.

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