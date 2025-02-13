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НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

13.02.2025 18:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) може зняти обмеження на вихідні перекази з картки на картку, що нині становлять 150 000 грн, протягом одного-двох місяців

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний Фото: bank.gov.ua, chatgpt.com

Для цього необхідно, щоб банки підтвердили свою здатність самостійно ідентифікувати ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю для Forbes.

За його словами, Нацбанк із самого початку наголошував, що ці обмеження мають тимчасовий характер і самі по собі не здатні подолати проблему дроп-операцій. Вирішення цього питання потребує комплексного підходу, зокрема ухвалення закону про реєстр дропів, на який розраховує регулятор.

Окрім заходів, які впроваджує НБУ, банки повинні посилювати власні механізми контролю та впроваджувати ризик-орієнтовані стратегії. Зокрема, важливим інструментом залишається принцип «знай свого клієнта», підкреслив Пишний.

«Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — вважає голова НБУ.

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З 1 лютого увійшов в силу меморандум, який підписали більшість банків. Він передбачає вдосконалення механізмів оцінки клієнтів.

«Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси, – каже Пишний. – Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів».

Нацбанк з 1 жовтня запровадив обмеження на перекази між банківськими картками (p2p), встановивши місячний ліміт у 150 000 грн. Це рішення спрямоване на боротьбу з так званими «дропами» – клієнтами, які передають свої рахунки третім особам для проведення незаконних операцій.

Як зазначили в НБУ, подібні схеми використовуються для ухилення від податків, а також для фінансування незаконної діяльності, зокрема наркоторгівлі та торгівлі зброєю.

Крім того, з 1 лютого почали діяти додаткові обмеження. Зокрема, для клієнтів із підвищеним рівнем ризику запроваджено ліміт на перекази у 50 000 грн.

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Рубрики: БанкиГрошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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