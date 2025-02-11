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НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів

11.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національний банк України визначив порядок здійснення миттєвого кредитового переказу платіжними сервісами

НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів

НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Ця платіжна операція запроваджена відповідно до змін у Законі України «Про платіжні послуги», які набрали чинності 8 листопада 2024 року.

Згідно з вимогами НБУ, миттєвий кредитовий переказ має бути доступним користувачам цілодобово, без вихідних та святкових днів. Виконання таких переказів у платіжній системі повинно відповідати її внутрішнім правилам і здійснюватися з дотриманням чинного законодавства у сфері платіжних послуг.

Крім того, Національний банк визначив, зокрема:

  • дії надавачів платіжних послуг платника та отримувача під час надання послуги з виконання миттєвого кредитового переказу;
  • право платника на встановлення максимальної суми коштів, яка може бути надіслана ним з використанням миттєвого кредитового переказу, у межах ліміту, який може бути встановлений Національним банком.

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Зазначені зміни містить постанова Правління Національного банку України від 07 лютого 2025 року № 14 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг», що набирає чинності з 11 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації. За 2024 рік попит на використання системи збільшився удвічі — загальна кількість успішних ідентифікацій з використанням Системи BankID НБУ за рік становила 87,7 млн шт. Це перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України у січні. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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