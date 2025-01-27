З 1 лютого зміняться ліміти на перекази між картками — НБУ

З 1 лютого українські банки змінять ліміти на перекази між картками

Про це йдеться у Меморандумі Національного банку України (НБУ), який підписали українські банки.

Нові обмеження діятимуть для тих клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів. Також ліміти будуть залежати від рівня ризику клієнта — «високий», «середній» та «низький».

Так для «низького» і «середнього ризику» з 1 лютого ліміт становитиме 150 тис. грн на місяць. Тоді як для «виского» — до 50 тис.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

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Меморандум розроблений НАБУ, АУБ та підтриманий НБУ. Меморандум є відкритим для підписання всіма банками України, які прагнуть дотримуватися задекларованих у ньому принципів.

Нагадаємо, що НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта. Метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства.

Раніше ми писали, що в Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро. В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені.

Крім того, НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками. Відтепер банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності з початку 2025 року.

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