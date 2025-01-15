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НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками

15.01.2025 20:00
Ольга Деркач
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У 2025 році починають діяти оновлені підходи до визначення та розкриття інформації про рівень непрацюючих кредитів

НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками

НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками Фото: bank.gov.ua

Відтепер банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності з початку 2025 року.

Це означає, що до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту відповідно до пруденційних вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, належатимуть:

  • придбані або створені знецінені фінансові активи;
  • реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.

Запроваджені зміни не матимуть значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів у банках із огляду на виважені підходи фінансових установ до оцінки ризиків та хорошу якість кредитного портфеля. Водночас ці новації приведуть статистику непрацюючих кредитів у відповідність до європейських підходів, що підвищує прозорість вітчизняного фінансового сектору.

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Відповідно до цих змін Національний банк оновив вимоги до опублікування банками інформації про показники їх діяльності. Це сприятиме збереженню прозорості та доступності інформації про рівень непрацюючих кредитів для споживачів їхніх послуг та інших зацікавлених сторін.

Відповідні зміни було внесено постановою Правління Національного банку України від 09 січня 2025 року № 3.

Так, було оновлено методики розрахунку відповідних показників та форми подання інформації. Оновлені методики та форми подання інформації розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Нагадаємо, що НБУ пропонує нові вимоги до виконання миттєвих кредитових переказів. Надавач платіжних послуг зобов’язаний невідкладно та безкоштовно повідомити отримувача про зарахування коштів через миттєвий кредитовий переказ, а платника — про виконання такої операції.

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За матеріалами: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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