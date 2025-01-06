Скільки вкладів у банках України перевищують 600 тис. грн — НБУ

На 1 грудня 2024 року в 62 банках, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зареєстровано 69,5 мільйонів вкладів на загальну суму 1 трильйон 347 мільярдів гривень. З цієї кількості 355 тисяч вкладів перевищують суму 600 тисяч гривень

Таку інформацію оприлюднив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

Згідно з даними НБУ, розподіл вкладів фізичних осіб і фізичних осіб — підприємців (ФОПів) за сумами виглядає наступним чином:

до 10 гривень — 28,5 млн на суму 27,0 млн гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень — 39,7 млн на суму 398,0 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень — 651 тисяча на суму 179,6 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень — 240,0 тисяч на суму 116 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень — 355,4 тисяч на суму 653,4 млрд гривень.

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Нагадаємо, що обсяги грошових переказів в Україну стрімко знижуються. Нацбанк України у 2024 році фіксував стрімке скорочення обсягів грошових переказів, що проводяться українцями з-за кордону на батьківщину. Також знизилися зарплатні надходження. Зокрема, заробітна плата, отримана українцями з-за кордону, знизилася на 22,2%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, також скоротилися на 17,1%.

Раніше ми писали, у скільки обійдеться ініціатива НБУ по заміні копійок на шаги. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що за підтримки парламенту перша партія шагів може бути викарбувана вже у 2025 році. Він також рішуче відповів на закиди щодо можливих витрат України на цей перехід

«Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи», — підкреслив голова НБУ.

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