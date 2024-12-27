НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року

Національний банк України (НБУ) затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році»

Відновлення стандартної щорічної оцінки стійкості є важливим кроком до зміцнення здатності фінансового сектору ефективно протистояти наявним і потенційним викликам. Це також є частиною зобов’язань, закріплених у домовленостях із міжнародними партнерами, зокрема в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та Плану України для реалізації програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility.

Оцінка стійкості у 2025 році буде здійснюватися відповідно до стандартного порядку, визначеного в Положенні про оцінку стійкості банків і банківської системи України. Враховуватимуться також особливості, визначені постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2024 року №149, яка встановлює правила для оцінки стійкості в 2025 році.

За схваленою концепцією оцінка стійкості банків і банківської системи у 2025 році буде проводитись у три етапи. Першим етапом стане оцінка якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року. Наступним етапом буде екстраполяція результатів для всіх банків (за потреби). Завершальним етапом стане стрес-тестування для найбільших банків за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями з визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

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Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів. У переліку такі банки:

АТ КБ «Приватбанк»

АТ «Ощадбанк»

АТ «Укрексімбанк»

АБ «Укрегазбанк»

АТ «Сенс Банк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «Украсиббанк»

АТ «OTP Банк»

АТ «Креді Агріколь Банк»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «Кредобанк»

АТ «Правекс Банк»

АТ «ПУМБ»

Акціонерний Банк «Південний»

АТ «Таскомбанк»

АТ «Універсал Банк»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

ПАТ «Банк Восток»

АТ «А-Банк»

ПАТ «МТБ Банк»

АТ АКБ «Львів»

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ запровадив нові правила в роботі банків. Регулятор зазначає, що ці нововведення наближають банківське законодавство України до стандартів ЄС, а також сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому.

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За матеріалами: НБУ.