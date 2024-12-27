НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року

Національний банк України (НБУ) затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році»
Відновлення стандартної щорічної оцінки стійкості є важливим кроком до зміцнення здатності фінансового сектору ефективно протистояти наявним і потенційним викликам. Це також є частиною зобов’язань, закріплених у домовленостях із міжнародними партнерами, зокрема в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та Плану України для реалізації програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility.
Оцінка стійкості у 2025 році буде здійснюватися відповідно до стандартного порядку, визначеного в Положенні про оцінку стійкості банків і банківської системи України. Враховуватимуться також особливості, визначені постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2024 року №149, яка встановлює правила для оцінки стійкості в 2025 році.
За схваленою концепцією оцінка стійкості банків і банківської системи у 2025 році буде проводитись у три етапи. Першим етапом стане оцінка якості активів (asset quality review — AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року. Наступним етапом буде екстраполяція результатів для всіх банків (за потреби). Завершальним етапом стане стрес-тестування для найбільших банків за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями з визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.
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Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів. У переліку такі банки:
- АТ КБ «Приватбанк»
- АТ «Ощадбанк»
- АТ «Укрексімбанк»
- АБ «Укрегазбанк»
- АТ «Сенс Банк»
- АТ «Райффайзен Банк»
- АТ «Украсиббанк»
- АТ «OTP Банк»
- АТ «Креді Агріколь Банк»
- АТ «Прокредит Банк»
- АТ «Кредобанк»
- АТ «Правекс Банк»
- АТ «ПУМБ»
- Акціонерний Банк «Південний»
- АТ «Таскомбанк»
- АТ «Універсал Банк»
- АТ «Банк Кредит Дніпро»
- ПАТ «Банк Восток»
- АТ «А-Банк»
- ПАТ «МТБ Банк»
- АТ АКБ «Львів»
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року.
Нагадаємо, що НБУ запровадив нові правила в роботі банків. Регулятор зазначає, що ці нововведення наближають банківське законодавство України до стандартів ЄС, а також сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому.
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За матеріалами: НБУ.