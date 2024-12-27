Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за листопад 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Протягом листопада 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 897 (станом на 1 листопада) до 892 (станом на 1 грудня). Кількість банків залишилася незмінною — 62. За цей місяць Нацбанк України оштрафував три банки на суму понад 27 млн грн та стільки ж небанківських фінустанов на близько 15,5 млн грн.

Як змінився фінансовий ринок України за листопад 2024

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено ризикованого страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключено три фінансові компанії.

У листопаді одній фінансовій компанії, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям. Зупинено дію ліцензії одній фінкомпанії. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

Станом на 1 грудня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

489 фінансових компаній (було 492);

57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (без змін);

108 кредитних спілок (було 109);

1 лізингодавець (без змін);

43 страхових брокери (без змін);

71 колекторська компанія (без змін).

Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).

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Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там і надалі працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У листопаді до НБУ надійшло 270 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 167, страховиків — 51, кредитних спілок і колекторських компаній — 14, банків — 37, операторів платіжних послуг — 1.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у листопаді

Нацбанк у листопаді 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків та трьох небанківських фінансових установ (значно менше, ніж у жовтні).

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Штрафи, застосовані до банків

АТ «БАНК АЛЬЯНС» оштрафовано на 15 051 000 грн за порушення вимог:

неналежне виконання обов’язків щодо посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин (ч. 1 ст. 12 Закону про ПВК/ФТ);

недостатній моніторинг існуючих клієнтів та їхніх фінансових операцій, зокрема, перевірка відповідності операцій інформації про клієнта та джерело коштів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності (ч. 1 та 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ);

надання недостовірної інформації Національному банку щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ, що порушує вимоги п. 15 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ та п. 41 розділу IV Положення НБУ №90 від 30.06.2020.

До АТ КБ «ПриватБанк» було застосовано штраф та письмове застереження.

Штраф 10 000 000 грн за:

неналежну перевірку нових і наявних клієнтів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

невиконання посилених заходів перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин (ч. 1 ст. 12 Закону про ПВК/ФТ).

Письмове застереження за:

відсутність належних внутрішніх документів і процедур для ефективного управління ризиками (абз. 1 і 2 ч. 1 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

невиконання додаткових заходів перевірки клієнтів, які є політично значущими особами, їхніми родичами або пов’язаними особами (ч. 14 ст. 11 Закону про ПВК/ФТ);

невиявлення фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зокрема автоматизованими засобами (п. 6 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції (пп. «б» п. 8 ч. 2 ст. 8 та ч. 1 ст. 20 Закону про ПВК/ФТ);

неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності (ч. 1 та 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ).

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АТ «АСВІО БАНК» отримав штраф у розмірі 2 449 556 грн за такі порушення:

неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід;

невиявлення або несвоєчасне виявлення критеріїв ризику;

несвоєчасна переоцінка рівня ризику клієнта (ч. 1 і 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ);

неналежна перевірка клієнтів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ).

Штрафи, застосовані до небанківських фінансових установ

Найбільший штраф (серед небанків) від НБУ отримало ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» — штраф у розмірі 15 353 950 грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу (п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ), що спричинило: порушення ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів, недостатню перевірку нових і наявних клієнтів, неналежну документацію заходів із виконання вимог законодавства, недотримання вимог щодо зберігання документів і даних, непроведення внутрішніх перевірок діяльності на відповідність законодавству, невиконання управління ризиками, пов’язаними з інформаційними продуктами, неналежне запровадження системи автоматизації для моніторингу фінансових операцій.

Також НБУ застосував письмове застереження за:

відсутність навчання працівника, відповідального за фінансовий моніторинг, у встановлений строк (п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

невідображення результатів перевірки клієнта в його анкеті (п. 20 додатка 1 Положення № 107).

ПрАТ «УФГ» отримав штраф у розмірі 255 000 грн та письмове застереження.

Штраф за:

невиконання належної перевірки нових клієнтів, зокрема, ідентифікації та верифікації відповідно до вимог законодавства (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ (ч. 1 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ).

Письмове застереження за:

невиявлення, нереєстрацію та неповідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, зокрема порогові (п. 6, 7, 8 ч. 2 ст. 8, абз. 5 ч. 1 ст. 20 Закону про ПВК/ФТ).

До ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 170 000 грн. Також фінустанова отримала письмове застереження. Таке рішення прийнято на підставі того, що компанія:

не дотримувалася встановлених ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» вимог до договору про споживчий кредит щодо необхідності зазначення у договорі розрахунку денної процентної ставки;

порушувала вимоги ст. 19 Закону України «Про споживче кредитування» щодо черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі.

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Хто втратив ліцензії у вересні 2024 року

У вересні регулятор відкликав (анулював) ліцензії п’ятьом установам:

1 фінансовій компанії, 1 страховику та 1 кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв);

примусово анульовані ліцензії двом фінансовим компаніям.

Також зупинено дію ліцензії одній фінкомпанії. Погоджено звуження обсягу ліцензії 14 фінансовим компаніям.

На початку другої декади листопада Національний банк України анулював ТОВ «ФК «Іноваційна Фінансова Компанія» ліцензію на діяльність фінкомпанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та надання фінансових кредитів.

14 листопада НБУ оприлюднив новину, що на підставі власної заяви ТОВ «Інстафінанс» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит.

Також у цей день регулятор змінив обсяг ліцензій відразу чотирьом установам:

ТОВ «ФК «Міа Груп», ТОВ «ФК «Віва Капітал» — виключено з ліцензій таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг;

ТОВ «Партнер Фінанс Груп» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ «Лайт Фінанс» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг.

21 листопада Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення з Державного реєстру фінустанов ПРАТ «СК «Юнівес» на підставі поданої заяви (у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля).

Також на початку третьої декади регулятор вирішив анулювати ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключити з Державного реєстру фінансових установ КС «Вікторія» на підставі її заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

26 листопада Національний банк застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових установ. Зокрема, ТОВ «Фінансова Компанія «Юніос» було анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг. Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до НБУ у повному обсязі на вимогу інформації / пояснень / копій документів.

До інших компаній регулятор застосував вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України) та тимчасового зупинення окремого виду фінансових послуг.

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