Банки можуть підняти ставки за депозитами — прогноз НБУ

Підвищення облікової ставки до 13,5%, яке нещодавно ухвалив Національний банк України (НБУ) може призвести до зростання депозитних ставок у банках

Про це заявила директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова. За її словами, Нацбанк відреагував на прискорення інфляції підвищенням облікової ставки. Це в першу чергу має сприяти стримуванню інфляційних очікувань основних економічних агентів, населення та бізнесу.

«Разом з тим це важливо для фінансового сектору, адже означатиме, що тривале досить зниження комерційних ставок призупиниться», — зазначила Дадашова.

Вона додала, що також й фактори, які надалі можуть стимулювати банки пропонувати навіть привабливіші умови розміщення коштів.

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Водночас у грудневому Звіті про фінансову стабільність НБУ йдеться, що посилення монетарних умов очікувано зупинить зниження комерційних ставок банків, яке тривало більше як рік.

Зокрема регулятор пише, що поточний рівень ставок за депозитами та ОВДП забезпечує дохідність гривневих активів, вищу за прогнозовану інфляцію за підсумками 2025 року, та, відповідно, їхню привабливість. Депозитні ставки з липня помітно не змінювалися, а вартість фондування банків тим часом дещо знизилася, відображаючи попередні зміни ставок.

Нагадаємо, станом на листопад 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення становили 9,6% річних, що на 0,9 в.п. нижче, ніж у жовтні.

Водночас ставки за новими депозитами для населення в іноземній валюті залишилися на рівні 1% станом на кінець осені.

Що стосується бізнесу, то ставки за депозитами в гривні у листопаді становили 8,4% (падіння на 0,3%), а у валюті — 0,8% (падіння на 0,1%).

Також ми розглянули рейтинг провідних банків України за розміром активів, кредитного портфеля, обсягом депозитів населення та бізнесу за другий квартал 2024 року. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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