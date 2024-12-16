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Як змінились ставки за депозитами в банках — дані НБУ

16.12.2024 15:00
Дарія Шуть
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Ставки за депозитами для населення та бізнесу в українських банках незначно знизились, а от портфель депозитів показав зростання

Як змінились ставки за депозитами в банках — дані НБУ

Фото: motionarray.com, freepik.com

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення в листопаді 2024 року становили 9,6% річних. Це на 0,9% нижче, ніж місяць тому.

Водночас ставки за новими депозитами для населення в іноземній валюті залишилися на рівні 1% станом на кінець осені.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Що стосується бізнесу, то ставки за депозитами в гривні у листопада становили 8,4% (падіння на 0,3%), а у валюті — 0,8% (падіння на 0,1%).

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Водночас депозитний портфель банків для населення зріс протягом листопада на 0,8% — до 1,186 трлн грн, і перевищив рівень початку року (1,078 трлн грн). За місяць показник зріс незначно: лише на 1,1%.

Депозитний портфель банків для бізнесу на кінець осені 2024 року становив 1,385 трлн грн, показавши зростання на 0,5% з жовтня по листопад.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, населення України тримає у банках значний обсяг коштів, який налічує 1 трлн 172 млрд грн. Із загальної суми кошти на вимогу становлять 763,2 млрд грн.  Традиційно найбільше грошей українців зберігається в державних ПриватБанку (422,3 млрд грн) та Ощадбанку (200,9 млрд грн). Трійку лідерів закриває приватний Універсал Банк (monobank) — 75,9 млрд грн.

За строковими гривневими депозитами в середньому пропонується близько 12,5% річних (близько 10% після вирахування податків), а за ОВДП – від 12,5% до 17% (не оподатковуються).

За прогнозом Нацбанку, споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі – до цілі 5%.

Також ми розглянули рейтинг провідних банків України за розміром активів, кредитного портфеля, обсягом депозитів населення та бізнесу за другий квартал 2024 року. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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