Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за грудень 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

Протягом грудня 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 892 (станом на 1 грудня 2024 року) до 876 (станом на 1 січня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62. За цей місяць Нацбанк України оштрафував п’ять банків та більше десятка небанківських фінансових установ на загальну суму понад 150 млн грн. Найбільший штраф, який виявився рекордним за останній час, отримав АТ «РВС Банк».

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одного life-страховика, три кредитні спілки та одного страхового брокера. Примусово виключено 11 фінансових компаній, одного ризикового страховика, два ломбарди, одну кредитну спілку.

Водночас до реєстрів включено одну фінансову компанію, два страхових брокери та дві колекторських компанії.

У грудні 8 фінансовим компаніям, 1 ризиковому страховику, 1 life-страховику, 1 ломбарду та 3 кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Водночас примусово анульовані ліцензії 4 фінансовим компаніям, 1 non-life страховику, 1 ломбарду та 1 кредитній спілці. Також Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії 15 фінансовим компаніям та розширення обсягу ліцензії одній фінансовій компанії.

14 фінансовим компаніям було здійснено примусове виключення окремого виду фінансових послуг з ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

479 фінансових компаній (було 489);

55 страховиків non-life (було 57);

10 life-страховиків (було 11);

один страховик зі спеціальним статусом;

109 ломбардів (було 111);

104 кредитних спілки (було 108);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

44 страхових брокери (було 43);

73 колекторських компанії (було 71).

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Крім того, кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, водночас кількість небанківських фінансових груп на ринку збільшилася з 31 до 40. На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 50) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У грудні до Національного банку надійшов 281 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 183, страховиків — 53, кредитних спілок і колекторських компаній — 17, банків — 25, операторів платіжних послуг — 3.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у грудні

Нацбанк у грудні 2024 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’ятьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ, що значно більше, ніж у листопаді (тоді регулятор оштрафував три банки та стільки ж небанківських фінустанов.)

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Для порівняння пропонуємо ознайомитися з аналітикою за серпень-листопад.

Штрафи, застосовані до банків

АТ «РВС Банк» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також штраф у розмірі 50 000 грн за порушення вимог п. 130 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 5 (зі змінами), в частині недотримання встановленого Нацбанком порядку проведення розрахунків за валютними операціями.

Банк отримав і письмове застереження за порушення деяких вимог регулятора.

Зауважимо, що це рекордний показник за останній час. Для прикладу, найбільший штраф за серпень-листопад отримав АТ «Банк Альянс» — 15,051 млн грн.

АТ «АБ «Радабанк» — штраф 2 000 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

ПАТ «МТБ Банк» — штраф 651 000 грн за порушення вимог декількох вимог, зокрема, підпункту 2 пункту 2 постанови Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, а також ч. 1 та 2 статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також штраф у розмірі 200 000 грн за ряд порушень, зокрема, вимог ч. 7 статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції».

Детальніше із порушеннями, здійсненими банками та небанківськими фінансовими установами можна ознайомитись у матеріалі на офіційному сайті НБУ.

АТ «Оксі Банк» — штраф 170 000 грн за неодноразове протягом шести місяців надання регулятору даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими.

АБ «Укргазбанк» — штраф 51 000 грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року.

Штрафи, застосовані до небанківських фінансових установ у грудні

Найбільший штраф від Національного банку України у грудні (серед небанків) отримало ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес» — 12 298 100 грн за порушення вимог п. 2 ч. 2 статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «ФК «Центрофінанс» отримало відразу два штрафи — 3 400 000 грн + 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, підпункту 1 пункту 18 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січні 2019 року № 1 (зі змінами), та пунктів 15, 20, 21 розділу ІІІ Положення № 2; пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку здійснення належної перевірки клієнта, що полягало в здійсненні верифікації клієнтів з порушенням порядку її проведення.

ТДВ «СК «Гардіан» — штраф 799 000 грн за порушення ряду вимог, серед яких частини 1 та 2 статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

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ТОВ «Ліард Фінанс» — 731 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 15 ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку подавати в повному обсязі на запити НБУ достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Слон Кредит» — 644 162 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу; пункту 61 розділу ІV Положення № 107 у частині невиконання установою обов’язку надати в електронному вигляді на запит НБУ засвідчений кваліфікованим електронним підписом керівника установи перелік клієнтів, який містить актуальну інформацію на дату, зазначену в запиті регулятора.

ТОВ «ФК «Нові Кредити» — 595 000 грн за порушення ряду вимог, серед яких п. 4 частини другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів у частині нездійснення верифікації клієнтів у порядку, передбаченому законодавством.

ТОВ «МФК «Аверс» — 500 000 грн за порушення вимог пункту 15 Постанови № 165 у частині ненадання окремим структурним підрозділом установи на запит інспекційної групи НБУ інформації (копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу) у визначений у цьому запиті строк.

ТОВ «ФК «Фінофіс» — 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про час.

ТОВ «ФК «Вестмінстер» — 391 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзаців 1 та 2 ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — 340 000 грн за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку в установленому порядку повідомляти спеціально уповноваженому органу про зміну відомостей про особу, відповідальну за проведення фінансового моніторингу, та особу, яка тимчасово виконує її обов’язки.

ТОВ «Консалт Солюшенс» — 51 000 грн за порушення вимог пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення № 106, що полягає в неналежному виконанні установою рішення Національного банку про застосування до установи заходу впливу у вигляді письмового застереження

ТОВ «ІЛК «Веріда Україна» — 51 000 грн за порушення вимог пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення про застосування НБУ заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами). Порушення полягає в невиконані установою рішення регулятора про застосування до установи заходу впливу у вигляді письмового застереження.

Також НБУ передбачив анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги — фінансовий лізинг за систематичне порушення установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Октава Фінанс» — 50 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про найменування структурного підрозділу установи.

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Хто втратив ліцензії у грудні 2024 року

У грудні Національний банк України відкликав ліцензії більше десяти компаніям.

Так, наприкінці місяця до ТОВ «Алмаз Кредит» застосовано захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

На підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги:

ТОВ «Українська Фінансово-Будівельна Група» , ТОВ «Вестлізинг» та КП «Муніципальне Житло» Дніпровської міської ради — фінансовий лізинг;

, та — фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), зазначені компанії виключено з Держреєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також наприкінці місяця регулятор анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Захід» та КС «Борисфен» на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

У цей час НБУ ухвалив рішення про застосування до КС «Наша Довіра» заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

19 грудня на підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг таким товариствам:

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ “ФК «Фінанс Інтегріті» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг; ТОВ «ФК «Інтер Інвест» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — факторинг.

У середині грудня НБУ ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТзДВ «страхова Компанія «Грінвуд Лайф Іншуранс» на підставі його заяви в межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Також у цей період регулятор анулював ліцензії фінансовій компанії та ломбарду у зв’язку з невиконанням рішення Національного банку:

ТОВ «ФК «інвестиційні Рішення та Стратегії» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг; ПТ «Солод Олександр і Солод Тетяна «ЮГ-Ломбард» анульовано ліцензію на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

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11 грудня Національний банк України анулював ТОВ «Ліард Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

6 грудня на підставі власних заяв анульовано ліцензії:

ТОВ «Фаст Кредит» — на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит;

— на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит; ПТ «Ломбард «Форум» — на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199, ці компанії виключено з Державного реєстру фінустанов у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також на початку грудня Національний банк прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТДВ «СК «Інтех» на підставі поданої заяви.

Нагадаємо, що в цей час АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. З 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплачувати кошти вкладникам.

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