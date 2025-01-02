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ФГВФО почав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк»

02.01.2025 18:00
Микола Деркач
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З 2 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комерційний Інвестиційний Банк»

ФГВФО почав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк»

ФГВФО почав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк» Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Так, виплати здійснюватимуться:

  • за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 5 грудня 2024 року включно;
  • за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Зазначається, що кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк» за цими договорами відшкодовуються у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 5 грудня 2024 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 5 грудня 2024 року.

«Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку», — йдеться у повідомленні ФГВФО.

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Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів:

  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АБ «Укргазбанк»;
  • Акціонерний банк «Південний»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • АТ «Таскомбанк»;
  • АТ «Сенс Банк».

Виплати також проводяться за допомогою мобільного застосунку Порталу Дія та їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсалбанк» та АТ «Ідея Банк».

«Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»), — йдеться у матеріалі Фонду.

Детальніше про виплати читайте у матеріалі ФГВФО.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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