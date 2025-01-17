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НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта

17.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури

НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта

НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта Фото: bank.gov.ua

Метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства, а саме:

  • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг»;
  • Законів України «Про адміністративну процедуру» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

Зокрема, враховуючи вимоги Закону, Національний банк:

  • уточнив перелік об’єктів оверсайта, виключивши з нього окремих надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей (оскільки вони перейшли під виключну компетенцію нагляду);
  • збільшив розмір штрафу, що може накладатися на об’єкт оверсайта, в разі виявлення з його боку порушень законодавства України про платіжні послуги;
  • уточнив термін «суттєві помилки» під час подання об’єктами оверсайта статистичної звітності до Національного банку.

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Згідно з вимогами законодавства про адміністративну процедуру:

  • запроваджено можливість повторного застосування заходів впливу за невиконання вимог, рішень та розпоряджень НБУ;
  • визначено день початку адміністративного провадження щодо застосування заходу впливу;
  • встановлено день набрання законної сили рішення про накладення штрафу;
  • уточнено строки та порядок запрошення представника об’єкта оверсайта для розгляду питань щодо заходів впливу;
  • визначено порядок прийняття процедурних рішень, розгляду заяв і клопотань;
  • регламентовано обмін документами та фіксацію матеріалів адміністративного провадження.

Крім того, Національний банк:

  • унормував порядок накладення штрафу на об’єкт оверсайта за кожен окремий випадок порушення з його боку;
  • уточнив вимоги до змісту рішення Національного банку про застосування заходів впливу до об’єкта оверсайта в разі вчинення ним порушень.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 14 січня 2025 року № 5 «Про затвердження Змін до Положення про пред’явлення вимог та застосування заходів впливу Національним банком України до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури», що набирає чинності з 18 січня 2025 року.

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