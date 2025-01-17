НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта

Національний банк України (НБУ) оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури

Метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства, а саме:

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг»;

Законів України «Про адміністративну процедуру» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

Зокрема, враховуючи вимоги Закону, Національний банк:

уточнив перелік об’єктів оверсайта, виключивши з нього окремих надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей (оскільки вони перейшли під виключну компетенцію нагляду);

збільшив розмір штрафу, що може накладатися на об’єкт оверсайта, в разі виявлення з його боку порушень законодавства України про платіжні послуги;

уточнив термін «суттєві помилки» під час подання об’єктами оверсайта статистичної звітності до Національного банку.

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Згідно з вимогами законодавства про адміністративну процедуру:

запроваджено можливість повторного застосування заходів впливу за невиконання вимог, рішень та розпоряджень НБУ;

визначено день початку адміністративного провадження щодо застосування заходу впливу;

встановлено день набрання законної сили рішення про накладення штрафу;

уточнено строки та порядок запрошення представника об’єкта оверсайта для розгляду питань щодо заходів впливу;

визначено порядок прийняття процедурних рішень, розгляду заяв і клопотань;

регламентовано обмін документами та фіксацію матеріалів адміністративного провадження.

Крім того, Національний банк:

унормував порядок накладення штрафу на об’єкт оверсайта за кожен окремий випадок порушення з його боку;

уточнив вимоги до змісту рішення Національного банку про застосування заходів впливу до об’єкта оверсайта в разі вчинення ним порушень.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 14 січня 2025 року № 5 «Про затвердження Змін до Положення про пред’явлення вимог та застосування заходів впливу Національним банком України до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури», що набирає чинності з 18 січня 2025 року.

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За матеріалами: НБУ.