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В Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро — НБУ

16.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені

В Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро — НБУ

В Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро — НБУ Фото: freepik.com, wikipedia.org

Про це повідомила Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України (НБУ), в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна», пише novyny.live.

За її словами, нинішні умови не сприяють відмові від долара на користь євро. Це повʼязано з повномасштабною війною, яку розпочала росія проти України.

«Зараз, у період викликів, пов’язаних насамперед з війною, які самі по собі є шоком для економіки, можливо, це не найкращий час… Ми будемо уникати будь-яких шоків», — сказала Рожкова.

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Експертка підкреслила, що зміна орієнтиру з долара на євро матиме позитивний вплив на українську економіку. Катерина Рожкова вважає, що цей крок особливо важливий у контексті прагнення України стати частиною Європейського Союзу.

«Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться. Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми повинні мати прив’язку до тієї валюти, в якій проводять більшість операцій», — заявила перша заступниця голови НБУ.

Таким чином, зазначила Рожкова, цей процес є неминучим, як і вступ України до Європейського Союзу. Водночас економістка підкреслила, що конкретні строки реалізації поки не визначені.

«Коли і як це станеться — це інше питання», — підсумувала Рожкова.

Нагадаємо, що НБУ хоче оновити процес управління проблемними активами в банках. НБУ пропонує для громадського обговорення оновлену редакцію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, який вже оприлюднювався для громадського обговорення в серпні 2024 року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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