close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив порядок оверсайта платіжної інфраструктури

17.02.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) з метою надійного та безперервного функціонування платіжної інфраструктури, зокрема запобігання реалізації ризиків в умовах воєнного стану, оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури

НБУ оновив порядок оверсайта платіжної інфраструктури

НБУ оновив порядок оверсайта платіжної інфраструктури Фото: bank.gov.ua

Зокрема, Національний банк:

  • з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні послуги» уточнив окремі норми щодо посилення внутрішнього контролю в діяльності платіжних систем;
  • передбачив вимоги стосовно наявності окремого офіційного вебсайту чи окремої сторінки для оприлюднення інформації про діяльність на території України платіжної системи, створеної нерезидентом;
  • переглянув порядок інформування про істотні інциденти порушення безперервності діяльності;
  • унормував процедури щодо регламентних робіт в діяльності платіжних систем та окремої установи — об’єкта оверсайта;
  • доповнив вимоги забезпечення безперервності діяльності важливих об’єктів оверсайта в частині функціонування інформаційної інфраструктури;
  • впровадив норми стосовно наявності резервної робочої зони у важливих об’єктах оверсайта та виконання ними заходів для оперативного використання резервної робочої зони в разі виникнення надзвичайної події;
  • доповнив вимоги до Плану заходів безперервності діяльності системно важливих та важливих платіжних систем;
  • поширив ці та інші вимоги на операторів платіжних систем-нерезидентів у частині діяльності платіжних систем на території України.

Цікаве по темі: НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2025 року № 16 «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні», що набрала чинності з 15 лютого 2025 року.

Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

  • моніторинг платіжної інфраструктури;
  • оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;
  • встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
  • надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ

НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні 14.02.2025

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату 14.02.2025

Як бізнесу використовувати QR-коди, щоб приймати безготівкову оплату
НБУ змінив обсяг ліцензій двом фінустановам 14.02.2025

НБУ змінив обсяг ліцензій двом фінустановам
НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний 13.02.2025

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний
Які продукти здорожчають найбільше через ріст інфляції 12.02.2025

Які продукти здорожчають найбільше через ріст інфляції
НБУ застосував захід впливу до фінустанови 12.02.2025

НБУ застосував захід впливу до фінустанови
Вибір редакції
Всі
Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

 Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
ТОП статей 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
Останні новини
Сьогодні  10:00

НБУ оновив порядок оверсайта платіжної інфраструктури

 16.02.2025  14:00

Три компанії-гіганти у сфері ШІ, в які можна інвестувати

 16.02.2025  13:00

Baidu випустить «вбивцю» DeepSeek і ChatGPT

 16.02.2025  12:00

Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд

 16.02.2025  11:00

Apple готує радикальне оновлення смартфонів: що відомо про iPhone 17

 16.02.2025  10:00

Експерт розкритикував Solana, назвавши головні недоліки блокчейну

 15.02.2025  14:00

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber