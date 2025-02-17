НБУ оновив порядок оверсайта платіжної інфраструктури

Національний банк України (НБУ) з метою надійного та безперервного функціонування платіжної інфраструктури, зокрема запобігання реалізації ризиків в умовах воєнного стану, оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури

Зокрема, Національний банк:

з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні послуги» уточнив окремі норми щодо посилення внутрішнього контролю в діяльності платіжних систем;

передбачив вимоги стосовно наявності окремого офіційного вебсайту чи окремої сторінки для оприлюднення інформації про діяльність на території України платіжної системи, створеної нерезидентом;

переглянув порядок інформування про істотні інциденти порушення безперервності діяльності;

унормував процедури щодо регламентних робіт в діяльності платіжних систем та окремої установи — об’єкта оверсайта;

доповнив вимоги забезпечення безперервності діяльності важливих об’єктів оверсайта в частині функціонування інформаційної інфраструктури;

впровадив норми стосовно наявності резервної робочої зони у важливих об’єктах оверсайта та виконання ними заходів для оперативного використання резервної робочої зони в разі виникнення надзвичайної події;

доповнив вимоги до Плану заходів безперервності діяльності системно важливих та важливих платіжних систем;

поширив ці та інші вимоги на операторів платіжних систем-нерезидентів у частині діяльності платіжних систем на території України.

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Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2025 року № 16 «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні», що набрала чинності з 15 лютого 2025 року.

Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

моніторинг платіжної інфраструктури;

оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;

встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;

надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

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Джерело: НБУ.