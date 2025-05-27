Diia.City United FutureTech MeetUp — ключова подія літа про штучний інтелект

Штучний інтелект у 2025 році — не просто технологічний тренд, а щоденна реальність для бізнесу. Від генеративних моделей і нейромереж — до впровадження етичних стандартів, регуляторних рамок і системної інтеграції в компаніях

Як зберегти баланс між інноваціями, етикою та відповідальністю?

Як адаптуватися до стрімких змін?

Як використати потенціал штучного інтелекту для зростання бізнесу та інвестиційного прориву?

Поміркуємо на Diia.City United FutureTech MeetUp: Штучний інтелект – майбутнє в новій реальності 3 червня.

Серед спікерів: Мінцифри, Reface, Kyivstar.Tech, Horizon Capital, Zibra AI, SMRK, hi5 Ventures, Genesis, MacPaw, Stanford AI Lab, ЛУН – і цей список буде значно більшим!

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Участь — лише за попередньою реєстрацією: https://diiacityunited.org/event/futuretech-meetup-ai/

У програмі:

Живі кейси впровадження ШІ від провідних українських і глобальних компаній

Дискусії про глобальну конкуренцію, етику та інвестиції в ШІ

Різні точки зору на контроверсійні питання ШІ

Pitch Grilling для ШІ-стартапів

Практичний воркшоп

Для тих, хто не в Києві буде доступна онлайн-трансляція.

Детальна програма та реєстрація на сайті: https://diiacityunited.org/event/futuretech-meetup-ai/

Співорганізатори: Ukrainian Startup Fund.

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