Українська IT-компанія запустить свого ШІ-асистента

Українська IT-компанія MacPaw планує вийти на новий етап розвитку — вже восени 2025 року користувачі зможуть скористатися новим ШІ-асистентом під назвою Eney

Про це в інтерв’ю Forbes розповів засновник компанії Олександр Косован.

«Готуємо закритий реліз на травень, а публічний запуск – на жовтень–листопад», – сказав Косован.

За його словами, ідея створити власного асистента для macOS виникла задовго до появи ChatGPT, однак повномасштабне вторгнення змусило команду тимчасово зупинити розробку.

«З початком повномасштабного вторгнення деякі плани з розвитку ШІ довелося поставити на паузу. Я очікую, що в перспективі трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», — додає засновник MacPaw.

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MacPaw — один з провідних гравців українського IT-сектору, заснований у Києві. Найвідоміший продукт компанії — утиліта CleanMyMac для очищення та оптимізації роботи комп’ютерів MacBook — свого часу генерувала до 80% виручки MacPaw і мала майже мільйон активних платних користувачів щомісяця (за даними 2021 року).

Крім того, компанія створила власний передплатний магазин застосунків для Mac — Setapp, у розвиток якого до березня 2021 року було інвестовано близько $20 млн.

Анонс нового продукту — Eney — відбувся у січні 2025 року на виставці CES. ШІ-асистент буде інтегрований у macOS у вигляді компактного вікна, через яке користувачі зможуть ставити завдання. Eney виконуватиме їх у фоновому режимі, забезпечуючи зручну автоматизацію щоденних дій.

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