Одна з найбільших IT-компаній України відкриває офіс у Німеччині

IT-компанія Intellias, яка спеціалізується на створенні програмного забезпечення на замовлення, відкриває новий офіс у місті Інґольштадт у Німеччині

Про це компанія повідомила Forbes.

Новий офіс Intellias працюватиме на території бізнес-центру In-Campus Ingolstadt — хабу, створеного для автовиробників та постачальників компонентів. За словами представників компанії, присутність у цьому центрі дозволить поглибити співпрацю з клієнтами у сфері автомобільних технологій та забезпечити ефективнішу взаємодію з партнерами.

«Відкриття нового офісу в In-Campus — це не лише зміцнення нашої позиції у регіоні DACH, а й нові можливості для наших інженерів: ще більше сучасних технологій, тісніша співпраця з клієнтами та технологічні інновації», — вважає CEO Intellias Віталій Седлер.

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Новий офіс компанії має сертифікацію TISAX третього рівня — це дає змогу безпечно розробляти та тестувати програмне забезпечення для транспортних прототипів нового покоління. У пресрелізі наголошується, що приміщення обладнане сучасною системою контролю доступу й інфраструктурою, необхідною для випробувань компонентів автомобільної електроніки.

До кінця 2025 року компанія планує розширити інженерний хаб у Німеччині до 100 спеціалістів.

Intellias спеціалізується на створенні програмних рішень для автомобільної та транспортної індустрії, а також працює в галузях фінтеху, телекомунікацій і ритейлу.

Загалом у компанії працює 3000 фахівців у 14 країнах світу. Розробницькі офіси Intellias діють в Україні, Великій Британії, США, Польщі, Хорватії, Болгарії, Іспанії, Португалії, Колумбії та Індії.

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