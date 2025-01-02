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McDonald’s відкрив новий ресторан у співпраці з Grand Petrol

02.01.2025 10:30
Ольга Деркач
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Мережа фастфуд-ресторанів McDonald’s продовжує розширювати співпрацю з автозаправними комплексами, відкривши новий заклад у Києві разом із Grand Petrol

McDonald's відкрив новий ресторан у співпраці з Grand Petrol

McDonald’s відкрив новий ресторан у співпраці з Grand Petrol Фото: mcdonalds.com

Це вже четвертий партнер бренду серед АЗК, поряд із KLO, ОККО та WOG, повідомляє AIN з посиланням на пресслужбу компанії.

Новий заклад знаходиться поблизу станції метро «Бориспільська», на перехресті проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, біля в’їзду до столиці з боку Бориспільської траси. Його точна адреса — проспект Миколи Бажана, 19-Б.

Ресторан має площу 465 м², пропонуючи 116 місць у залі та 68 на відкритій терасі. Також облаштовано велопарковку та умови для комфортного відвідування людьми з інвалідністю.

Гості можуть робити замовлення на касі, через термінали самообслуговування або скористатися послугою «МакДелівері». «МакДелівері» працює з 7:00 до 23:00, а для водіїв працюють дві лінії «МакДрайву» з 5:00 до 23:00.

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Цей ресторан став завершальним відкриттям McDonald’s у 2024 році та 124-м у мережі компанії в Україні. Варто зазначити, що 15 закладів наразі тимчасово не працюють із міркувань безпеки. Новий об’єкт створив близько 100 робочих місць.

Нагадаємо, що McDonald’s тестує новий формат закладів. McDonald’s у тестовому режимі запускає новий формат закладів — без традиційних залів для їжі, орієнтуючись на сучасні запити споживачів. Заклади працюють виключно на замовлення з собою, доставку та обслуговування через McDrive. Наразі такий підхід запроваджують у Лос-Анджелесі, але згодом, за умови позитивних відгуків, такий формат буде географічно розширюватися.

Раніше ми писали, скільки McDonald’s та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни. Ресторанний бізнес, як і багато інших галузей, зіткнувся з численними викликами після початку повномасштабної війни. Проте, за два з половиною роки, багато закладів змогли пристосуватися до нових умов, і відвідуваність та доходи почали зростати.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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