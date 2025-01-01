3 ШІ-акції, які варто розглянути у 2025 році

Акції компаній по штучному інтелекту (ШІ) були одними з найсильніших у 2024 році, а напівпровідниковий гігант Nvidia, мабуть, лідирує з ростом на 189,67% з початку року

Незважаючи на підйом — і нещодавній спад — що викликає певне занепокоєння з приводу можливої «бульбашки» та інших негативних факторів, що виникають через такі фактори, як інфляція, існує загальне очікування, що сектор продовжить демонструвати хороші результати в новому році.

Розглянемо, які ШІ-акції можуть стати найкращими інвестиціями на 2025 рік.

Amazon

Хоча компанія Amazon все ще здебільшого розглядається як гігант електронної комерції, її бізнес у сфері хмарних обчислень, центрів обробки даних та штучного інтелекту був на підйомі у 2024 році, і багато хто очікує, що ця тенденція збережеться і в 2025 році.

Крім того, для великої технологічної компанії може виникнути ефект об’єднання, оскільки досягнення в галузі штучного інтелекту можуть ще більше підвищити ефективність сектору електронної комерції та підтримати такі програми, як служби доставки дронами.

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Нарешті, хоча зростання акцій Amazon з початку року на 50,95% до $226,33 не є приводом для насмішок, воно не викликало такої великої небезпеки переоцінки, як у деяких інших популярних компаній, що займаються розробкою ШІ.

Advanced Micro Devices (AMD)

Хоча акції Advanced Micro Devices не зазнали такого тиску, як Intel, вони все ж показали не найкращі результати у 2024 році, особливо з огляду на їхню важливу роль в іншій сильній напівпровідниковій індустрії.

Проте, враховуючи показники з початку року — падіння на 10,06% до $124,63 — та надмірну оптимістичність аналітиків з Волл-стріт — акції AMD мають один з найбільших прогнозованих потенціалів зростання серед великих компаній — інвестори можуть мати чудову можливість «купити на падінні», щоб придбати акції ШІ, які можуть відновити висхідний імпульс у 2025 році.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Хоча це не пройшло зовсім непоміченим — і незважаючи на те, що зростання на 101,35% до $204,44 у 2024 році — це не жарт, — акції Taiwan Semiconductor Manufacturing можуть стати особливо сильними у 2025 році.

Дійсно, важливість компанії для напівпровідникової промисловості — і, відповідно, для буму штучного інтелекту — неможливо переоцінити, оскільки Тайвань відповідає за понад 50% світового виробництва мікрочіпів, а сама TSMC володіє левовою часткою цього виробництва.

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За матеріалами: Finbold.