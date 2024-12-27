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В Україні зʼявився словник ШІ-термінів

27.12.2024 15:10
Ольга Деркач
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В Україні розробили словник термінів, повʼязаних зі штучним інтелектом (ШІ)

В Україні зʼявився словник ШІ-термінів

В Україні зʼявився словник ШІ-термінів Фото: freepik.com

Про це повідомив CEO ІТ-компанії DevRain Олександр Краковецький у своєму Facebook.

«Я неодноразово писав про важливість ІТ термінології. Часто дискутував з колегами, розбирався з суттю термінів. Колись допоміг з’явитися на світ розділу Ukrainian Language на StackExchange, де багато обговорень були присвячені саме термінології, — пише Краковецький. — Уже кілька років працюю над створенням навчального контенту та сертифікаційних екзаменів по штучному інтелекту на глобальному рівні для компанії Microsoft».

Він розповів, що тепер побачила світ ще одна ініціатива, де Краковецький брав участь — «Словник термінів зі штучного інтелекту», який створений Мінцифрою спільно з Експертно-консультаційним комітетом з розвитку ШІ при Мінцифрі.

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«Разом з колегами ми намагались професійно, але лаконічно описати ШІ-терміни для того, щоб полегшити працю перекладчам, науковим редакторам, журналістам, науковцям, студентам тощо», — пише CEO DevRain.

Завантажити словник можна за посиланням.

«Під час створення словника ми використовували різні підходи — переклад, транскрибацію, усталені назви та розмовні, намагались знайти компроміс», — додав Краковецький.

Нагадаємо, що українські IT-лідери встановили ключові принципи використання ШІ. 14 провідних IT-компаній України підписали Добровільний кодекс відповідального використання штучного інтелекту. Цей крок засвідчує готовність компаній дотримуватися принципів етичного та відповідального використання ШІ у своїх продуктах.

Раніше ми описали 5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025. За оцінками Центру фінансових послуг Deloitte, генеративний ШІ у рамках кіберзлочинності завдасть збитків у розмірі $40 млрд до 2027 року, що значно перевищує показник у $12,3 млрд у 2023 році. Це відповідає середньорічному темпу зростання на рівні 32%.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніШтучний інтелект
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