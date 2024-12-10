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OpenAI представила свою нову модель ШІ

10.12.2024 10:20
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI відкрила доступ до генератора відеороликів на базі штучного інтелекту (ШІ) Sora

OpenAI представила свою нову модель ШІ

OpenAI представила свою нову модель ШІ Фото: unsplash.com, freepik.com

OpenAI вперше представила Sora в лютому, але він був доступний лише обраним художникам, кінорежисерам і тестувальникам безпеки.

Sora відомий як генератор текст-відео, ШІ-інструмент, який може створювати відеокліпи на основі письмових підказок користувача.

«Ми сподіваємося, що ця рання версія Sora дозволить людям у всьому світі досліджувати нові форми творчості, розповідати свої історії і розширювати межі можливого за допомогою відео-розповіді», — написали в блозі OpenAI.

OpenAI відома своїм популярним чат-ботом ChatGPT, але компанія також працює над іншими формами генеративного ШІ. Вона працює над інструментом голосового клонування та інтегрувала інструмент генерації зображень Dall-E у функції ChatGPT.

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Перед випуском Sora OpenAI дозволила технічному оглядачу Маркесу Браунлі протестувати інструмент. Він сказав, що результати були «жахливими і надихаючими одночасно». За словами Браунлі, Sora добре справляється з пейзажами та стилістичними ефектами, але їй важко реалістично зобразити базову фізику. Деякі режисери, які також отримали можливість попереднього перегляду, сказали, що інструмент створює дивні візуальні дефекти.

Хоча генеративний ШІ значно покращився за останній рік, він все ще схильний до галюцинацій, неправильних відповідей і плагіату. Генератори зображень ШІ також часто створюють нереалістичні образи, наприклад, людей з кількома руками або неправильно розміщеними рисами обличчя.

Критики попереджають, що цей тип відеотехнологій зі штучним інтелектом може бути використаний зловмисниками для дезінформації, шахрайства та підробок. Вже з’явилися підроблені відео з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито закликає до припинення вогню, і з Камалою Гарріс, яка нібито називає себе «найкращою кандидатуро для расового розмаїття».

У своєму блозі OpenAI повідомила, що спочатку обмежить генерацію конкретних людей і блокуватиме контент з оголеною натурою. Компанія заявила, що додатково «блокує особливо шкідливі форми насильства, такі як матеріали про сексуальне насильство над дітьми та сексуальні фейки».

Sora буде доступна користувачам, які вже підписані на інструменти OpenAI і платять за них. Жителі США і «більшості країн світу» матимуть доступ до інструменту, але він не буде доступний у Великій Британії та Європі через проблеми з авторськими правами.

Нагадаємо, що OpenAI представила нову версію ChatGPT. OpenAI представила новий, більш дорогий рівень для свого флагманського чат-бота ChatGPT, який вміє «міркувати».

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За матеріалами: The Guardian.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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