Українські IT-лідери встановили ключові принципи використання ШІ

14 провідних IT-компаній України підписали Добровільний кодекс відповідального використання штучного інтелекту. Цей крок засвідчує готовність компаній дотримуватися принципів етичного та відповідального використання ШІ у своїх продуктах. Як результат — бізнеси зможуть зміцнити репутацію серед інвесторів і партнерів, а користувачі отримають гарантії надійності та безпечності інноваційних продуктів

Про це йдеться у матеріалі ЦЕДЕМ (Центр демократії та верховенства права).

Зазначається, що ініціаторами розробки Добровільного кодексу поведінки стали Мінцифра, Центр демократії та верховенства права та Експертно-консультаційний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації.

Підписання Добровільного кодексу поведінки стало важливим кроком у розвитку культури саморегулювання штучного інтелекту, закладеної у Білій книзі, представленій Мінцифрою.

Саморегулювання передбачає, що компанії самі формують етичні принципи використання ШІ, які забезпечують безпеку їхніх продуктів для споживачів. Держава разом із громадськими організаціями надають експертну підтримку, щоб ці принципи відповідали найкращим світовим стандартам та враховували майбутні законодавчі вимоги України у сфері ШІ.

Добровільний кодекс поведінки включає 8 ключових принципів етичного та відповідального використання, створення і управління системами штучного інтелекту. До них належать:

ризикоорієнтований підхід;

безпека та надійність;

приватність і захист даних;

справедливість і рівність;

прозорість;

контроль з боку людини та моніторинг;

лідерство і розвиток поінформованості

інтелектуальна власність.

Кожен із принципів супроводжується рекомендаціями для їх практичного впровадження. Важливим є те, що Кодекс не стосується розробки та застосування ШІ у сфері національної безпеки і оборони.

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Протягом наступних 6 місяців після підписання Кодексу компанії сформують саморегулівну організацію. Завдяки їй вони зможуть забезпечити те, щоб був контроль за дотриманням компаніями принципів, які зазначені в Кодексі, також вона дбатимуть про те, щоб можна було уникнути дискредитації процесу саморегулювання за допомогою наявності можливості виключення. Форму та інші особливості саморегулівної організації компанії визначать в ході голосування.

«Вчора ЦЕДЕМ мав честь долучитися до події з нагоди підписання Добровільного кодексу поведінки з етичного та відповідального використання штучного інтелекту. 14 компаній зробили важливий і відповідальний крок – вони стали на шлях саморегулювання та демонструють проактивний підхід до впровадження найвищих етичних стандартів у сфері штучного інтелекту. Це історичний крок у розвитку та використанні штучного інтелекту в Україні!» — зазначила Олеся Холопік, директорка ЦЕДЕМ.

Підписантами стали такі компанії:

Grammarly — компанія-засновник асистента на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність.

MacPaw — українська IT-компанія, яка розробляє та розповсюджує інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, яке спрощує життя користувачів Mac.

LetsData — стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі.

DroneUA — українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку.

WINSTARS.AI — ключовий R&D центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів.

Gametree.me — розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри.

YouScan.io — розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту.

EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту.

Valtech — міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту.

ЛУН — українська продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech платформи для пошуку оренди та купівлі житла.

Bluebird – український інноваційний серійний виробник military-радіоелектроніки та технічних засобів.

SoftServe — одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення та консалтингом у сфері цифрових технологій.

Uklon — український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування.

Preply — міжнародна освітня онлайн-платформа, яка дозволяє учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов.

Долучитися до організації та засвідчити свою етичність можуть й інші компанії.

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