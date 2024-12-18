Українські стартапи запрошують на TechChill 2025: як взяти участь

Стартапи з України мають останній шанс зареєструватись для участі в заході TechChill 2025, який пройде у Ризі

Українська екосистема буде представлена на одній з найбільших технологічних подій Балтії — Techchill 2025, яка щорічно збирає близько 2000 учасників з усього світу. Він пройде 5-7 лютого у Ризі, Латвія.

Як повідомляє Український фонд стартапів в Telegram, серед переваг для учасників TechChill 2025:

до €10,6 млн інвестицій для переможців Fifty Founders Battle;

можливість представити свої ідеї інвесторам та партнерам з усього світу;

шанс масштабувати стартап на європейський ринок.

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Дедлайн подачі заявки до кінця доби 18 грудня. Зареєструватись та отримати детальну інформацію можна за посиланням.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та YEP Accelerator за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery та TechChill.

Нагадаємо, 11 стартапів отримали фінансову підтримку в розмірі до 10 000 євро в рамках програми Seeds of Bravery.

До списку увійшли:

Releaf Paper

SmartZavod

Versi Bionics

StackBooster

BUD TUT

Aligned

Generect

Botreba marketplace

Happy Monday

Telediagnostic Oranta-AO

PRE-ORDER

Відібрані компанії отримали до 10 000 євро на підтримку своїх бізнес- чи інноваційних сервісів. Переможці також отримають можливості для подальшого розвитку завдяки участі у програмах не фінансової підтримки від Seeds of Bravery.

Також ми писали, що український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys. Український стартап Frontline, який спеціалізується на оборонних технологіях, отримав інвестицію у розмірі $100 000 від естонського акселератора Startup Wise Guys. Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів.

Крім того, українські стартапи потрапили до списку 250 швидкозростаючих у Європі. Для складання рейтингу команда Sifted у партнерстві із Zoom використовувала власні дані та документи компаній для виявлення стартапів, що швидко зростають. Заявки приймалися з 1 лютого до 15 листопада.

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