«Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів

OpenAI витрачає «десятки мільйонів доларів» на те, щоб люди могли говорити «будь ласка» і «дякую» ChatGPT, але Сем Альтман каже, що це того варте

Користувач @tomiinlove написав на X: «Цікаво, скільки грошей OpenAI втратив на електроенергії через те, що люди кажуть «будь ласка» і «дякую» їхнім моделям».

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман відповів: «Десятки мільйонів доларів витрачені недаремно — ніколи не знаєш».

У лютому Future PLC, компанія-власник TechRadar, провела опитування серед понад 1000 людей щодо їхнього етикету зі штучним інтелектом. Опитування показало, що близько 70% людей ввічливі до ШІ під час взаємодії з ним, а 12% будуть ввічливими у випадку повстання роботів.

Очевидно, що використання ChatGPT, який має масивні сервери зі штучним інтелектом, що керують усією роботою, вимагає витрат на електроенергію. Але в той час, як ці інструменти процвітають у популярності, чи усвідомлює більшість з нас, що одне просте повідомлення впливає на планету?

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Чи повинні ми бути ввічливими зі штучним інтелектом? Якщо ввічливість до ШІ може так вплинути на споживання енергії, то чи варто нам взагалі намагатися бути ввічливими з ChatGPT?

Автор TechRadar Бекка Кедді перестала дякувати ChatGPT і виявила, що ввічливість до чат-бота зі штучним інтелектом насправді може допомогти з відповідями.

У своїй статті вона пише: «Ввічливі, добре структуровані запити часто призводять до кращих відповідей, а в деяких випадках вони можуть навіть зменшити упередженість. Це не просто бонус — це критичний фактор надійності ШІ. У міру розвитку ШІ буде цікаво спостерігати, чи стане ввічливість сама по собі вбудованою функцією. Чи може ШІ надавати перевагу користувачам, які спілкуються з повагою? Чи будуть моделі навчені реагувати по-іншому на основі етикету?»

Отже, хоча ввічливість зі штучним інтелектом і не є енергоефективною, вона може покращити ваш досвід взаємодії з ChatGPT. Але чи варте це екологічних витрат?

Нагадаємо, що OpenAI може створити власну соціальну мережу. Проєкт наразі перебуває на ранньому етапі. OpenAI тестує базовий прототип, що поєднує можливості генерації зображень через ChatGPT, а також елементи соціальної стрічки.

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Джерело: TechRadar.