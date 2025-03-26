close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI представила безкоштовний генератор зображень для ChatGPT

26.03.2025 19:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія OpenAI інтегрувала нові можливості генерації зображень безпосередньо в ChatGPT — ця функція отримала назву «Зображення в ChatGPT». Тепер користувачі можуть використовувати GPT-4o для створення зображень у самому ChatGPT

OpenAI представила безкоштовний генератор зображень для ChatGPT

OpenAI представила безкоштовний генератор зображень для ChatGPT Фото: freepik.com

Ця функція фокусується виключно на створенні зображень і буде доступна на всіх рівнях підписки ChatGPT Plus, Pro, Team і Free. Як повідомила представниця компанії Тая Крістіансон, ліміт використання безкоштовного рівня такий самий, як і у DALL-E, але додала, що вони «не мають конкретної цифри, якою можна було б поділитися», і «вона може змінюватися з часом в залежності від попиту».

«Ця модель є кроком вперед у порівнянні з попередніми моделями», — сказав керівник дослідження Габріель Го, додавши, що команда використовувала GPT-4o «омнімодальну» — або модель, яка може генерувати будь-які дані, такі як текст, зображення, аудіо та відео — як основу для цієї функції.

Серед удосконалень, які відзначив Го, — «прив’язка», яка стосується того, наскільки добре ШІ-генератори зображень підтримують правильні взаємозв’язки між атрибутами та об’єктами; наприклад, модель з поганою прив’язкою може отримати запит «синя зірка плюс червоний трикутник» і створити червону зірку без трикутника.

Цікаве по темі: OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель

За словами Го, більшість моделей зображень борються з цією проблемою, часто змішуючи кольори і форми, коли їх просять відрендерити кілька об’єктів — зазвичай від 5 до 8. Він каже, що цей новий інструмент генерації зображень може правильно зв’язати атрибути для 15-20 об’єктів без плутанини, що є значним покращенням точності та надійності.

Користувачі також помітять поліпшення в рендерингу тексту, що полегшує створення зв’язного тексту без помилок на зображенні (в існуючих інструментах часто можна помітити, що текст досить легко спотворюється). За словами Го, правильний рендеринг тексту був значним викликом. Якщо невеликі заголовки або текстові елементи містять помилки, все зображення може стати непридатним для використання.

«Це було схоже на процес ітерацій, який зайняв багато-багато місяців», — сказав Го.

Він каже, що, хоч і не бездоганно, але команда досягла точки, коли якість тексту є стабільно придатною для використання.

Нова система генерує зображення довше, ніж раніше, але OpenAI вважає, що це виправданий компроміс.

«Хоча нам, безумовно, є куди вдосконалювати затримку… якість цих зображень, можливості, знання світу дійсно компенсують додаткові секунди, які вони витратять на очікування», — сказала Джекі Шеннон, провідна спеціалістка з мультимодальних продуктів ChatGPT.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI

OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року

У OpenAI анонсували вихід GPT-5

Джерело: The Verge.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель 20.03.2025

OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель
Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості 14.03.2025

Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості
Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап 07.03.2025

Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап
OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць 06.03.2025

OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць
Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі 06.03.2025

Google тестує новий режим пошуковика: ШІ замість звичайної видачі
Американська компанія побудує найбільший ШІ-центр у світі 23.02.2025

Американська компанія побудує найбільший ШІ-центр у світі
Вибір редакції
Всі
Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів
ТОП статей 26.03.2025

Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів

 Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів
ТОП статей 26.03.2025

Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів
Останні новини
Сьогодні  19:20

OpenAI представила безкоштовний генератор зображень для ChatGPT

 Сьогодні  18:00

У Дії зʼявився новий документ

 Сьогодні  16:42

Який вплив на ринок матиме крипторезерв США: прогнози експертів

 Сьогодні  16:40

Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

 Сьогодні  14:24

Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів

 Сьогодні  14:00

Придбати інвестиційні монети України тепер можна онлайн

 Сьогодні  12:40

Топ-10 українських стартапів за обсягом інвестицій у 2024 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber