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OpenAI планує купити ШІ-компанію за $3 млрд

17.04.2025 19:00
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI веде переговори про придбання Windsurf, інструменту для кодування зі штучним інтелектом (ШІ), раніше відомого як Codeium, приблизно за $3 млрд

OpenAI планує купити ШІ-компанію за $3 млрд

OpenAI планує купити ШІ-компанію за $3 млрд Фото: freepik.com

Ця угода стане найбільшим придбанням OpenAI на сьогоднішній день і може допомогти компанії протистояти зростаючій конкуренції на ринку помічників для кодування, керованих штучним інтелектом — систем, здатних виконувати такі завдання, як написання коду на основі підказок. Умови угоди ще не остаточно узгоджені, і переговори ще можуть змінитися або зірватися, сказав співрозмовник, який побажав залишитися неназваним, оскільки це приватне питання.

Windsurf, яка офіційно називається Exafunction Inc., нещодавно вела переговори з інвесторами, включаючи Kleiner Perkins і General Catalyst, про залучення фінансування на суму $3 млрд.

За даними PitchBook, заснована у 2021 році, Windsurf залучила понад $200 млн венчурного фінансування. Серед інвесторів — Greenoaks Capital Partners та AIX Ventures.

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Якщо угода буде укладена, OpenAI буде більш безпосередньо конкурувати з такими компаніями, як Anthropic, Github, що належить Microsoft Corp. і Anysphere, які пропонують послуги в швидкозростаючій сфері ШІ-кодування. Ця угода також стане сигналом того, що зі збільшенням кількості компаній у секторі зростатиме кількість злиттів і поглинань.

Раніше OpenAI вже купувала інші стартапи, в тому числі компанію Rockset, яка займається розробкою векторних баз даних, і Multi, платформу для віддаленої співпраці.

Інвестори останнім часом з ентузіазмом підтримують інструменти для кодування ШІ, включаючи Anysphere, стартап, що стоїть за Cursor, який на початку цього року вів переговори з інвесторами про залучення коштів на суму майже $10 млрд.

Нагадаємо, що OpenAI може створити власну соціальну мережу. Як розповідають джерела, проєкт наразі перебуває на ранньому етапі. OpenAI тестує базовий прототип, що поєднує можливості генерації зображень через ChatGPT, а також елементи соціальної стрічки.

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Джерело: Bloomberg.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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