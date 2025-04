OpenAI випускає нові моделі ШІ — o3 та o4-mini: чим відрізняються та що можуть

Сьогодні OpenAI випускає дві нові моделі штучного інтелекту: o3, яку компанія називає найпотужнішою моделлю для міркувань, і o4-mini, меншу та швидшу версію

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті OpenAI.

Зазначається, що ці моделі навчені розуміти, коли і як використовувати інструменти для створення детальних та продуманих відповідей у відповідних форматах виводу, зазвичай за менше ніж хвилину, щоб вирішити більш складні проблеми.

Читайте також: OpenAI може створити власну соціальну мережу

Introducing OpenAI o3 and o4-mini—our smartest and most capable models to date.

For the first time, our reasoning models can agentically use and combine every tool within ChatGPT, including web search, Python, image analysis, file interpretation, and image generation. pic.twitter.com/rDaqV0x0wE

— OpenAI (@OpenAI) April 16, 2025