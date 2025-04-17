OpenAI випускає нові моделі ШІ — o3 та o4-mini: чим відрізняються та що можуть

Сьогодні OpenAI випускає дві нові моделі штучного інтелекту: o3, яку компанія називає найпотужнішою моделлю для міркувань, і o4-mini, меншу та швидшу версію

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті OpenAI.

«Сьогодні ми випускаємо OpenAI o3 та o4-mini — найновіші моделі з нашої серії o, навчені думати довше перед тим, як дати відповідь. Це найрозумніші моделі, які ми випустили на сьогодні, і вони представляють суттєвий крок уперед у можливостях ChatGPT для всіх: від допитливих користувачів до досвідчених дослідників. Уперше наші моделі для міркувань можуть агентно використовувати та комбінувати всі інструменти ChatGPT — це включає пошук в інтернеті, аналіз завантажених файлів та інших даних за допомогою Python, глибоке міркування про візуальні вхідні дані та навіть генерацію зображень», — йдеться у статті.

Зазначається, що ці моделі навчені розуміти, коли і як використовувати інструменти для створення детальних та продуманих відповідей у відповідних форматах виводу, зазвичай за менше ніж хвилину, щоб вирішити більш складні проблеми.

«Це дозволяє їм ефективніше вирішувати багатогранні питання, що є кроком до більш автономного ChatGPT, який може самостійно виконувати завдання від вашого імені. Поєднання передових можливостей для міркувань із повним доступом до інструментів дозволяє значно покращити продуктивність як на академічних, так і на практичних завданнях, встановлюючи новий стандарт як в інтелектуальності, так і в корисності», — зазначають в OpenAI.

Читайте також: OpenAI може створити власну соціальну мережу

Introducing OpenAI o3 and o4-mini—our smartest and most capable models to date. For the first time, our reasoning models can agentically use and combine every tool within ChatGPT, including web search, Python, image analysis, file interpretation, and image generation. pic.twitter.com/rDaqV0x0wE — OpenAI (@OpenAI) April 16, 2025

Що змінилося

OpenAI o3 — це наша найпотужніша модель для міркувань, яка розширює межі у таких сферах, як програмування, математика, наука, візуальне сприйняття та інші. Вона встановлює новий стандарт на таких бенчмарках, як Codeforces, SWE-bench (без створення кастомізованої моделі) та MMMU. Вона ідеально підходить для складних запитів, що вимагають багатогранного аналізу та відповіді на які можуть не бути очевидними одразу.

Модель демонструє особливу силу у візуальних завданнях, таких як аналіз зображень, графіків та діаграм. В оцінках зовнішніх експертів o3 робить на 20% менше серйозних помилок, ніж OpenAI o1, при вирішенні складних реальних завдань, зокрема, у таких областях, як програмування, бізнес/консалтинг і креативна ідеація. Ранні тестувальники підкреслили її аналітичну суворість як партнера у роздумах і відзначили її здатність генерувати та критично оцінювати нові гіпотези, зокрема в контексті біології, математики та інженерії.

OpenAI o4-mini — це менша модель, оптимізована для швидких та економічно ефективних міркувань. Вона демонструє вражаючі результати за своїми розмірами та витратами, особливо в математиці, програмуванні та візуальних завданнях.

«Це найкраща модель, яка пройшла бенчмарки на AIME 2024 та 2025. В оцінках експертів вона також перевершує свого попередника, o3-mini, у завданнях поза STEM та в таких областях, як наука про дані. Завдяки своїй ефективності o4-mini підтримує значно вищі ліміти використання, ніж o3, що робить її потужним варіантом для високого обсягу запитів, які виграють від міркувань», — йдеться у блозі розробників.

Зовнішні експертні оцінювачі оцінили обидві моделі як такі, що демонструють покращену здатність слідувати інструкціям і надавати більш корисні, перевірені відповіді, ніж їх попередники, завдяки покращеному інтелекту та включенню вебджерел.

«У порівнянні з попередніми версіями наших моделей для міркувань, ці дві моделі повинні також виглядати більш природними та розмовними, особливо коли вони використовують пам’ять і посилаються на попередні розмови для створення більш персоналізованих і релевантних відповідей», — наголосили в компанії.

Інструменти будуть доступні вже сьогодні для користувачів ChatGPT Plus, Pro та Team в o3, o4-mini і o4-mini-high, а також з’являться в o3-pro «за кілька тижнів».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель