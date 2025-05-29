Біткоїн може зрости до $120 000: причини

Біткоїн готується до зростання до $120 тис. після того, як федеральний суд США заблокував більшість тарифів президента США Дональда Трампа, заявляє криптоаналітик

«Рішення суду стало епічним, і це посилить імпульс Біткоїна», — сказав провідний аналітик Swyftx Пав Хундал.

Як повідомляється, 28 травня Міжнародний торговий суд США заблокував Трампа від введення мит, аргументуючи це тим, що він перевищив свої повноваження.

Хундал заявив, що це рішення матиме ефект доміно на ціну Біткоїна і вважає, що «нові історичні максимуми не за горами, і на цьому етапі імпульс є в основному незворотним».

Поточний історичний максимум Біткоїна в $111 970 був досягнутий 22 травня, але з того часу він впав до $108 800.

Адміністрація Трампа, як повідомляється, подала апеляцію на рішення суду, і Хундал заявив, що незалежно від того, чи буде представлено нове обґрунтування для мит, настрої на ринку вже змінилися.

Перші мита Трампа на Канаду, Мексику та Китай, введені на початку лютого, були широко визнані основним каталізатором падіння Біткоїна нижче $100 000 і утримання його нижче психологічного рівня до 8 травня, оскільки загальна макроекономічна невизначеність посилилася.

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«Торговельна війна, ймовірно, затримала значне зростання, але не поховала його. Тенденція залишається висхідною», — сказав Хундал.

Він додав, що «стіна грошей» надходить у Біткоїн через корпорації, біткоїн-ETF та роздрібну торгівлю. За торговий тиждень, що закінчився 23 травня, американські спотові біткоїн-ETF зафіксували загальний приплив у розмірі $2,75 млрд.

«Судове рішення лише прискорило цю ротацію в ризикові активи в США та Азії», — сказав Хундал.

Він додав, що всі дані вказують на міцну основу для попиту на біткоїн-ETF та дуже міцний консенсус щодо $120 000 на ринках опціонів.

Джефф Кендрік, глобальний керівник відділу цифрових активів Standard Chartered, також нещодавно заявив в електронному листі, що Біткоїн, як очікується, досягне $120 000 у першій половині 2025 року і $200 000 до кінця року.

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Джерело: CoinTelegraph.