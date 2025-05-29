Українці можуть залучити до 1 млн грн на запуск стартапу — деталі

Інноватори та молоді підприємці мають можливість долучитися до програми від PERSH1, яка передбачає фінансування у розмірі 1 млн грн для запуску стартапу, стажування у провідному технологічному проєкті та менторську підтримку протягом двомісячного навчання
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
PERSH1 — це новий проєкт, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.
Хто може податися?
Українці віком 16-25 років, які горять інноваціями та вже мають ідею стартапу чи потребують підтримки, щоб вибрати правильну сферу.
Зареєструватися можна до 1 червня включно.
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Що отримають учасники?
Учасники отримають доступ до ексклюзивних ресурсів та можливостей ком’юніті — навчання від експертів, контакти з міжнародною стартап-спільнотою, нетворкінг з однодумцями та потенційними партнерами.
А ще в межах проєкту запускається інкубаційна програма для стартапів, яка передбачає:
- інтенсивне двомісячне навчання на онлайн-платформі;
- лекції від провідних підприємців та експертів;
- персональні менторські сесії з міжнародними експертами;
- стажування в реальному стартапі — занурення в бізнес-процеси;
- DEMO DAY, де найсильніша команда отримає ₴1 000 000.
Більше про проєкт та його можливості для підприємців читайте за посиланням.
Програма PERSH1 реалізується YEP Accelerator за підтримки UMAEF. Партнери програми: Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України, Дія.Бізнес, Дія.Освіта, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Рада з молодіжних питань при Президентові України, Український фонд стартапів, а також компанії та організації: Genesis, Idealers, МХП, Українсько-данський молодіжний дім, Vector та Oxbridge Foundation Fund.
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