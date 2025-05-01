Міносвіти та USF запустили акселераційну програму для стартапів

Міністерство освіти і науки України спільно з Українським фондом стартапів (USF) оголосили про запуск нової хвилі акселераційної програми Science & Business Acceleration Program

Мета ініціативи — підтримати студентські та наукові команди, які працюють над інноваційними технологіями з високою наукоємністю, та допомогти їм перетворити свої ідеї на життєздатні бізнес-рішення, йдеться в пресрелізі на сайті.

Цьогоріч програма реалізується у партнерстві з SET University — провідним приватним технологічним університетом — та Berkeley Haas Entrepreneurship. Вона об’єднає 15 найперспективніших стартап-команд, які пройдуть шлях від ідеї до виходу на ринок.

Упродовж шести місяців учасники отримають всебічну підтримку: інтенсивне навчання, менторський супровід та доступ до професійної екосистеми. Вони працюватимуть над стратегією розвитку, залучатимуть поради досвідчених адвайзерів, готуватимуться до пітчингу та зустрічей із потенційними інвесторами й партнерами.

Science & Business Acceleration Program — це національна акселераційна програма, що покликана підтримувати розвиток наукоємних проєктів українських науковців, підприємців та інноваторів.

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Програма націлена на стартапи, які працюють у таких пріоритетних напрямах:

MedTech;

BioTech;

AgroTech;

GreenTech;

Dual-use технології.

Хто може податися:

к оманди зі стадії PoC або TRL 3–6;

оманди зі стадії PoC або TRL 3–6; студенти і науковці з наукоємними проєктами;

с тартапи, що мають прототип або MVP, але ще не залучали інвестицій;

тартапи, що мають прототип або MVP, але ще не залучали інвестицій; к оманди, які включають щонайменше двох учасників, один з яких — студент або науковий співробітник.

Соло-фаундери не допускаються до участі.

Протягом шести місяців учасники акселераційної програми пройдуть насичений шлях розвитку — від аналізу потреб своїх команд до підготовки до виходу на ринок. На них чекають воркшопи з провідними експертами, практичні сесії, під час яких вони зможуть одразу тестувати нові знання на своїх проєктах, а також пітч-тренінги, що допоможуть відшліфувати презентацію ідеї для потенційних інвесторів. Крім того, команди матимуть регулярні менторські зустрічі, де отримають поради щодо стратегії розвитку, бізнес-моделі та пошуку партнерств.

Прийом заявок на участь у програмі триватиме з 29 квітня до 24 травня 2025 року. Пітчинг фіналістів, під час якого буде здійснено відбір учасників, заплановано на 29 травня. Старт програми відбудеться 2 червня 2025 року, а завершиться вона Demo Day у листопаді. Призовий фонд передбачає, зокрема, $25 000 у хмарних сервісах AWS для фіналістів.

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