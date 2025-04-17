15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

15 технологічних компаній отримали грант у розмірі $525 тис. на розвиток інновацій від Українського фонду стартапів та UMAEF
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
«Мільйонні технологічні компанії починаються з амбітної ідеї та сильної команди. Український фонд стартапів підтримує розвиток національних проєктів та спільно з UMAEF надає гранти по $25 тис. і $50 тис. на масштабування інновацій», — йдеться у повідомленні.
За результатами сьомого, восьмого та девʼятого Pitch Days грантової програми 6 команд отримали по $50 тис. на стадії seed та 9 команд — по $25 тис. на стадії pre-seed. Хто отримав кошти?
Читайте також: Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі
Загалом у межах програми планується виділити $2,5 млн на підтримку амбітних українських компаній на стадіях pre-seed та seed. Тож не втрачайте шансу залучити кошти на розвиток стартапу — дізнавайтеся більше про програму на сайті usf.com.ua.
«Драйвимо розвиток української стартап-екосистеми», — додали у Мінцифри.
Нагадаємо, що заявки приймаються на постійній основі до кінця 2025 року. Подати її можна за посиланням в розділі Грантова програма підтримки українських проєктів від USF та WNISEF.
Яка процедура проходження Грантової програми підтримки українських проєктів?
- Заповнення та подача заявки на Вебпорталі Фонду.
- Проходження внутрішнього комплаєнсу (до 2 тижнів).
- Оцінювання заявки експертами (6 робочих днів).
- Pitch Day (ви отримаєте запрошення на електронну пошту за тиждень до проведення) та оцінювання Конкурсною комісією.
- Затвердження Наглядовою радою Фонду (За результатами Pitch Day Наглядовій раді Фонду рекомендуються до затвердження Заявники, які за результатами оцінювання Конкурсної комісії мають найвищий рейтинг).
- Укладення Договору про надання гранту.
Деталі також вказані в Положенні про програму, що розміщене на вебпорталі Фонду.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі
Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні
Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап