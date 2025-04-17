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15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

17.04.2025 10:00
Микола Деркач
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15 технологічних компаній отримали грант у розмірі $525 тис. на розвиток інновацій від Українського фонду стартапів та UMAEF

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Мільйонні технологічні компанії починаються з амбітної ідеї та сильної команди. Український фонд стартапів підтримує розвиток національних проєктів та спільно з UMAEF надає гранти по $25 тис. і $50 тис. на масштабування інновацій», — йдеться у повідомленні.

За результатами сьомого, восьмого та девʼятого Pitch Days грантової програми 6 команд отримали по $50 тис. на стадії seed та 9 команд — по $25 тис. на стадії pre-seed. Хто отримав кошти?

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій Фото: t.me/mintsyfra

Читайте також: Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій Фото: t.me/mintsyfra

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій Фото: t.me/mintsyfra

15 українських стартапів отримали $525 000 на розвиток інновацій Фото: t.me/mintsyfra

Загалом у межах програми планується виділити $2,5 млн на підтримку амбітних українських компаній на стадіях pre-seed та seed. Тож не втрачайте шансу залучити кошти на розвиток стартапу — дізнавайтеся більше про програму на сайті usf.com.ua.

«Драйвимо розвиток української стартап-екосистеми», — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що заявки приймаються на постійній основі до кінця 2025 року. Подати її можна за посиланням в розділі Грантова програма підтримки українських проєктів від USF та WNISEF.

Яка процедура проходження Грантової програми підтримки українських проєктів?

  1. Заповнення та подача заявки на Вебпорталі Фонду.
  2. Проходження внутрішнього комплаєнсу (до 2 тижнів).
  3. Оцінювання заявки експертами (6 робочих днів).
  4. Pitch Day (ви отримаєте запрошення на електронну пошту за тиждень до проведення) та оцінювання Конкурсною комісією.
  5. Затвердження Наглядовою радою Фонду (За результатами Pitch Day Наглядовій раді Фонду рекомендуються до затвердження Заявники, які за результатами оцінювання Конкурсної комісії мають найвищий рейтинг).
  6. Укладення Договору про надання гранту.

Деталі також вказані в Положенні про програму, що розміщене на вебпорталі Фонду.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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