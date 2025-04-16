Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі

The Next Web Conference — одна з найвпливовіших технологічних конференцій Європи, яка формує вектор розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій. Україна вперше візьме участь у події, для наших стартапів це крутий шанс залучити інвестиції та знайти партнерства

Про це йдеться у повідомленні Українського фонду стартапів.

Цьогоріч конференція відбудеться 19-20 червня в Амстердамі. Українську стартап-екосистему представить делегація з восьми технологічних проєктів.

Долучайтеся, якщо ваш стартап чи скейлап відповідає таким критеріям:

Фінансування — від bootstrapped до раунду Series C.

Рік заснування: 2018-2024 для стартапів; 2014-2021 для скейлапів.

Кількість працівників: до 100 для стартапів; до 200 для скейлапів.

Наявність інноваційного software- або hardware-продукту на основі технологій, створених в Україні.

«Встигніть подати заявку до 30 квітня, 23:59. Беріть участь у відборі та масштабуйте українські інновації», — зазначили представники Мінцифри.

Що отримають відібрані учасники?

Квитки для команди на The Next Web 2025.

Індивідуальний стенд у межах конференції (протягом 1 дня конференції).

Доступ до міжнародної нетворкінг-платформи для пошуку партнерів та клієнтів.

Участь у зустрічах та сайд-активностях української делегації.

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Етапи відбору:

Заповнення заявки. Перевірка відповідності умовам конкурсу. Онлайн Pitch Day: презентація перед журі українських та міжнародних експертів. Фінальний відбір та запрошення до делегації України на The Next Web Conference.

Дізнатися більше про The Next Web можна за посиланням. Контакти для партнерів та додаткової інформації: info@usf.com.ua.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Plug and Play та Seeds of Bravery.

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