Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі

The Next Web Conference — одна з найвпливовіших технологічних конференцій Європи, яка формує вектор розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій. Україна вперше візьме участь у події, для наших стартапів це крутий шанс залучити інвестиції та знайти партнерства
Про це йдеться у повідомленні Українського фонду стартапів.
Цьогоріч конференція відбудеться 19-20 червня в Амстердамі. Українську стартап-екосистему представить делегація з восьми технологічних проєктів.
Долучайтеся, якщо ваш стартап чи скейлап відповідає таким критеріям:
- Фінансування — від bootstrapped до раунду Series C.
- Рік заснування: 2018-2024 для стартапів; 2014-2021 для скейлапів.
- Кількість працівників: до 100 для стартапів; до 200 для скейлапів.
- Наявність інноваційного software- або hardware-продукту на основі технологій, створених в Україні.
«Встигніть подати заявку до 30 квітня, 23:59. Беріть участь у відборі та масштабуйте українські інновації», — зазначили представники Мінцифри.
Що отримають відібрані учасники?
- Квитки для команди на The Next Web 2025.
- Індивідуальний стенд у межах конференції (протягом 1 дня конференції).
- Доступ до міжнародної нетворкінг-платформи для пошуку партнерів та клієнтів.
- Участь у зустрічах та сайд-активностях української делегації.
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Етапи відбору:
- Заповнення заявки.
- Перевірка відповідності умовам конкурсу.
- Онлайн Pitch Day: презентація перед журі українських та міжнародних експертів.
- Фінальний відбір та запрошення до делегації України на The Next Web Conference.
Дізнатися більше про The Next Web можна за посиланням. Контакти для партнерів та додаткової інформації: info@usf.com.ua.
Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Plug and Play та Seeds of Bravery.
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