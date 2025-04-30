Заснований українцем американський стартап залучив $200 000

Український стартап Pickpad, який заснував Ярослав Циганенко у Чикаго (США), отримав $200 000 інвестицій від сінгапурського венчурного фонду Antler

Команда працює над інноваційною сенсорною панеллю для обробки замовлень, яка використовує машинне навчання та вбудовані датчики для оптимізації процесів у сфері громадського харчування. Залучені кошти планують спрямувати на тестування технології в реальних умовах, вдосконалення функціоналу та налагодження партнерств із закладами харчування.

«Розвʼязуємо проблему вартістю $100 000 для 400 000 закладів харчування у США (від закладів швидкого харчування до кафе середнього класу). Сумарно це проблема на $40 млрд», — стверджує засновник стартапу.

Стартап Pickpad розробляє інтелектуальну систему, що базується на спеціалізованій платформі: заклади громадського харчування розміщують на ній готові страви та напої, щойно їх можна забрати. Наразі компанія вже має дві активні станції в Чикаго — одна встановлена в кав’ярні Soloway Coffee, інша — в одному з закладів місцевої мережі Dollop Coffee.

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Як зазначає засновник Ярослав Циганенко, рішення буде постачатися ресторанам у форматі повного сервісного пакета, який включає апаратну частину, програмне забезпечення, технічну підтримку та все необхідне для швидкого запуску системи.

Нагадаємо, що стартап ексспівробітників Revolut співпрацюватиме з Mastercard. Bleap працює в бета-режимі з грудня, пропонуючи спрощений доступ до прибутковості DeFi, мультивалютні рахунки, функції торгівлі та обміну, нульову комісію за купівлю або продаж стейблкоїнів і дебетову картку з 2% кешбеку.

Раніше ми писали, що український стартап залучив $5,4 млн фінансування. У 2024 році PeopleForce досягла 80% річного зростання ARR, і тепер, завдяки підтримці провідних венчурних фондів продовжить впроваджувати інновації на ринку HR у тісній співпраці з локальними клієнтами.

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Джерело: UBN.