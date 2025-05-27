Криптостартап Weld оголосив про припинення роботи в Україні

Український криптовалютний стартап Weld припиняє свою діяльність в Україні

Про це Weld написав у своєму Telegram.

«Weld припиняє свою діяльність через військові та регуляторні обмеження в Україні», — йдеться в повідомленні.

Крім того, користувачів попросили вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня, так як після цієї дати доступ до сервісів для українців може бути обмеженим.

Нагадаємо, що раніше криптоплатформа Trustee Plus також зупинила реєстрацію нових користувачів з України з тих же причин.

«На жаль, реєстрація українців, які знаходяться на території України, була обмежена у звʼязку з регуляторною невизначеністю. Українці, які є резидентами ЄС, тобто постійно проживають на території ЄС та мають відповідний правовий статус, можуть безперешкодно отримати доступ до сервісів Trustee Plus», — повідомили в компанії.

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Терміни можливого повернення на ринок України наразі не називаються. Також невідомо, як це вплине на вже зареєстрованих користувачів з України — окремих роз’яснень щодо цього поки немає.

При цьому, за словами служби підтримки, частина функціоналу все ще залишатиметься доступною.

Ця новина з’явилася на тлі гальмування процесу легалізації криптовалют в Україні. Минулого тижня стало відомо, що Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту про віртуальні активи, попри схвалення профільного комітету та очікування з боку МВФ. За даними джерел у парламенті, причиною стала нова ініціатива з боку регуляторів, яка була погоджена на рівні Офісу президента.

На це рішення вже реагували представники криптоспільноти. Засновник та CEO Trustee Plus Вадим Груша, як і раніше, відкрито висловлювався щодо зволікання із прийняттям законопроєкту.

За словами джерел у Верховній Раді, повернення документа до зали можливе не раніше червня. Водночас не виключено, що тиск з боку МВФ чи партнерів ЄС пришвидшить процес.

Нагадаємо, що в березні про завершення роботи проєкту оголосив і засновник криптобіржі Kuna Михайло Чобанян — про це він повідомив у листі користувачам платформи.

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