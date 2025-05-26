5 факторів, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Цей тиждень буде коротким для економічного календаря США, але очікуються важливі звіти щодо ВВП та інфляції, тому слід очікувати волатильності на крипторинку

Традиційні ринки в США закриті в понеділок (26 травня) через День пам’яті, але протягом решти тижня буде опубліковано багато економічних даних.

Наприкінці минулого тижня на ринки повернулися побоювання щодо торговельної війни, коли президент США Дональд Трамп знову розбурхав ситуацію, погрожуючи тарифами виробникам телефонів та Європейському Союзу. Це призвело до падіння акцій технологічних компаній та криптовалютних ринків після рекордного зростання Біткоїна.

У неділю (25 травня) Трамп погодився відкласти 50% мит на товари з ЄС до 9 липня, що хоча і тимчасово, але дещо послабило напругу.

Економічні події з 26 по 30 травня

У вівторок (27 травня) будуть опубліковані дані про споживчу довіру, які відображають настрої та купівельну спроможність споживачів.

У середу (28 травня) Федеральний резерв опублікує протокол травневого засідання, який може надати додаткову інформацію про очікування центрального банку щодо зниження ставок. Не очікується ніяких сюрпризів, але інвестори спекулюють, чи може зниження ставок відбутися в другій половині 2025 року.

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У четвер (29 травня) буде опубліковано звіт про річний темп зростання ВВП за перший квартал, який надасть більш детальну інформацію про показники економічного зростання за перші три місяці 2025 року. Попередні оцінки показали, що фактичний ВВП знизився на 0,3% в річному обчисленні.

У п’ятницю (30 травня) буде опубліковано звіт про базові особисті споживчі витрати (PCE) за квітень, який відстежує інфляцію на основі споживчих витрат (за винятком продуктів харчування та енергії). Звіти PCE використовуються ФРС як основний показник інфляції.

У п’ятницю (30 травня) також будуть опубліковані попередні дані індексу споживчих настроїв Мічиганського університету за травень, що підсумовують споживчу довіру та довгострокові інфляційні очікування.

Це також важливий тиждень для звітності компаній, і вся увага прикута до Nvidia, яка опублікує звіт у середу (28 травня). Сильні показники виробника мікросхем можуть вплинути на ціни ШІ-токенів.

Прогноз для криптовалютного ринку

Криптовалютні ринки зросли під час ранкової торгової сесії в Азії після того, як Трамп відклав термін дії мит для Європи.

Загальна капіталізація склала $3,56 трлн, що дозволило залишитися в бічному каналі, який сформувався два тижні тому, коли Біткоїн злетів.

BTC охолов після рекордного максимуму $111 861, досягнутого 22 травня, і в неділю (25 травня) впав до $107 000, після чого дещо відновився. На момент написання актив повернувся до позначки $109 700.

Ethereum в неділю (25 травня) опустився нижче $2500 і на момент написання демонстрував незначне зростання. Однак динаміка цін на цей актив була помірною в порівнянні з BTC.

Станом на ранок 26 травня альткоїни в основному були в плюсі, з дещо кращими показниками Solana і Cardano, а Hyperliquid зріс більш ніж на 14% за день.

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Джерело: Crypto Potato.