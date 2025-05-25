Як створити пасивне джерело доходу за допомогою криптовалют

Є багато способів збільшити свій капітал за допомогою крипти — кожен із них має свої переваги, недоліки та рівень ризику. Ось чотири методи, які допоможуть вам створити пасивний дохід із криптовалют

Майнінг

Засновник OZPros Ешлі Тайсон називає майнінг (процес підтвердження транзакцій у блокчейні) «найкращою пасивною інвестицією».

Хоча він вимагає значних стартових витрат і ресурсів, Тайсон зазначає, що майнінгові машини генерують криптоактиви цілодобово — ідеальний приклад справжнього пасивного доходу.

HODL стратегія

Ще один перевірений спосіб — стратегія HODL, тобто купівля та тривале зберігання монет у надії на зростання їхньої вартості. Через циклічний характер крипторинку, інвестування у популярні монети, як-от Bitcoin, із розрахунком на довгострокове зростання — одна з найпростіших і потенційно прибуткових стратегій.

Переваги HODL:

можливість отримати високий прибуток,

простота реалізації,

уникнення короткострокової волатильності та пов’язаного з нею стресу.

Недоліки теж є:

інвестор піддається довгостроковим коливанням ринку;

відсутність диверсифікації — у разі падіння вартості активів ви можете втратити шанс зменшити ризики через розподіл інвестицій.

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Стейкінг

Один із найпростіших і найпопулярніших способів отримання пасивного доходу з крипти — це стейкінг, зазначає Девід Кеммерер, співзасновник та CEO CoinLedger.

«Стейкінг допомагає підтримувати роботу блокчейна, підтверджуючи транзакції. Ті, хто у цьому бере участь, отримують винагороду — звідси і пасивний дохід. З вашого боку потрібно мінімум зусиль», — каже він.

Все, що потрібно, — володіти криптовалютою, яка працює на основі моделі proof-of-stake, і обрати, яку частину ви хочете застейкати.

Іншими словами, ви «блокуєте» свої токени у мережі та регулярно отримуєте винагороди у вигляді нових монет, які можна зберігати або продавати на біржі.

Фармінг прибутковості (Yield Farming)

Yield farming — це заробіток криптовалюти шляхом надання ліквідності у пули на DeFi-платформах і децентралізованих біржах (DEX), як-от Uniswap. Джефф Оуенс, співзасновник Haven1, називає це ще одним способом пасивного доходу з крипти.

Як він пояснює, зазвичай у ліквідний пул потрібно внести два різні активи.

«Доходи можуть бути дуже високими — іноді сотні відсотків, але ризики також значні через можливі ліквідації через волатильність активів, — каже він. — Yield farming був надзвичайно популярним під час DeFi-буму 2021 року, але через високі ризики багато користувачів криптовалют обережно ставляться до цієї практики».

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За матеріалами gobankingrates.com.