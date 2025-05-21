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Скільки людей у світі мають криптовалюти у 2025 — головні цифри

21.05.2025 15:00
Микола Деркач
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За даними Crypto.com Research, у квітні 2025 року кількість власників криптовалюти у світі досягла 700 млн, що відповідає середньорічному темпу зростання (CAGR) у 163% за останні п’ять років

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів

В українських посадовців побільшало криптовалюти: хто серед лідерів Фото: chatgpt.com

Нагадаємо, що у травні 2020 року у світі було всього 65 млн криптовласників — тобто їхня кількість за останні п’ять років зросла майже на 650 млн. Це свідчить про масштабне поширення цифрових активів у глобальному масштабі.

700 млн криптовласників — це близько 8,7% населення планети (виходячи з оцінки населення світу у 8,05 млрд у 2025 році). Це означає, що майже кожна 12-та людина у світі володіє цифровими активами.

Найбільше зростання кількості власників криптовалют зафіксовано у регіонах Азії, Латинської Америки та Африки. Особливо активне поширення спостерігається в Індії, Нігерії, Бразилії та Індонезії — країнах, де криптовалюти дедалі частіше використовуються для щоденних транзакцій і як захист від інфляції.

Біткоїн (BTC) залишається найпопулярнішою криптовалютою серед нових власників, на другому місці — Ethereum (ETH). Також швидко зростає кількість власників стейблкоїнів, зокрема USDT та USDC, через їхню зручність для міжнародних переказів.

Скільки людей у світі мають криптовалюти у 2025 — головні цифри

Фото: Crypto.com

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Успішний запуск спотових біткоїн-ETF у США та затвердження ефіріум-ETF стали додатковими драйверами зростання. Лише за квітень 2025 року спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий приплив капіталу понад $2 млрд, що свідчить про інституційний інтерес до активу.

За даними Crypto.com, минулого тижня спотові біткоїн-ETF у США зафіксували чистий приплив у розмірі $608 млн — п’ятий тиждень поспіль зі зростанням. Спотові ефіріум-ETF отримали чистий приплив $42 млн, тоді як тижнем раніше спостерігався чистий відтік у $38 млн.

Також наразі спостерігається стрімке розширення платіжної інфраструктури. Все більше компаній та урядів інтегрують криптовалюти як засіб оплати. Ба більше, запровадження державних крипторезервів стало новим драйвером розвитку криптоекосистеми.

Варто зазначити, що криптовласник у 2025 році — це не лише довгостроковий інвестор або трейдер, а й пересічний користувач, який шукає альтернативу традиційним фінансам. Все більше людей користуються крипто-гаманцями для грошових переказів, збереження коштів або участі в DeFi-проєктах.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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