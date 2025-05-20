Біткоїн може досягнути $135 000 вже цього тижня — аналітик

Біткоїн (BTC) може опинитися на межі значного технічного прориву, який може відбутися вже цього тижня, потенційно досягнувши рекордного рівня в $135 000

Аналіз TradingShot показав, що актив готується сформувати свій перший за сім місяців одноденний «золотий хрест», останній з яких відбувся 27 жовтня 2024 року, що може спровокувати негайний стрибок, зазначив аналітик у публікації TradingView 20 травня. Цей бичачий сигнал, коли 50-денна ковзна середня (MA) перетинає 200-денну MA, історично передував сильним ралі.

Примітно, що кожен одноденний золотий хрест у дворічному каналі зростання Біткоїна викликав стрімке зростання ціни, найменший приріст склав 33,11%. Аналітик прогнозує зростання до приблизно $135 000 від поточної ціни, що відповідає рівню 0,236 Фібоначчі.

Ще більше підкріплює цю тезу тижневий Moving Average Convergence Divergence (MACD), який вже продемонстрував бичачий перетин, що передувало трьом останнім золотим хрестам. Ці індикатори вказують на те, що прорив попереднього історичного максимуму Біткоїна в $109 000 може бути не за горами.

Після сильного відскоку, спричиненої торговими напруженнями, Біткоїн відновлює імпульс у своєму висхідному каналі.

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Додаючи оптимізму, криптоаналітик MikybullCrypto зазначив, що, якщо це підтвердиться, золотий хрест може підштовхнути Біткоїн до $145 000 на основі історичних моделей.

Наразі Біткоїн намагається подолати новий історичний максимум майже в $110 000 на тлі відновлення інтересу інвесторів і купівельного тиску. Він також посів шосте місце за ринковою капіталізацією, випередивши Alphabet.

Тим часом приплив капіталу в біткоїн-ETF прискорюється. 19 травня американські біткоїн-ETF зафіксували $667,4 млн чистого припливу, що є найвищим показником з 2 травня, завдяки $306 млн, вкладеним в iShares Bitcoin Trust.

На момент публікації Біткоїн торгувався на рівні $104 271, що на 1,1% вище за останні 24 години і на 0,79% за тиждень.

Хоча настрої залишаються оптимістичними, динаміка Біткоїна може зіткнутися з короткостроковим опором. 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 68, наближаючись до зони перекупленості.

Проте Біткоїн залишається твердо вище ключових технічних рівнів. Наприклад, 50-денна ($92 255) і 200-денна ($86 257) прості ковзні середні знаходяться значно нижче поточної ціни, що підкріплює сильний висхідний тренд.

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Джерело: Finbold.