Американські фінансові гіганти планують запустити спільний стейблкоїн

Американські фінансові гіганти — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo — ведуть попередні переговори про створення спільного стейблкоїна. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, проєкт має на меті пришвидшити банківські транзакції та протистояти зростаючому впливу цифрових валют

До дискусії також залучені Early Warning Services (оператор системи Zelle) і Clearing House — інфраструктурні гравці у сфері платежів у реальному часі, що належать вказаним банкам. Хоч ініціатива ще далека від практичної реалізації, у ЗМІ відзначають: її обговорення сигналізує про дедалі глибше проникнення криптофінансів у традиційний банківський сектор.

Розглядається модель, за якої доступ до нового стейблкоїна могли б отримати й інші банки — не лише засновники консорціуму.

Ідея з’явилася на тлі зростаючої зацікавленості до стейблкоїнів з боку великих ІТ-компаній і торговельних мереж. Великі банки побоюються втратити контроль над потоками коштів і депозитною базою, що може перейти до технологічних конкурентів. За словами джерел, фінансові установи намагаються надолужити втрачене після двох років жорсткого регулювання, яке сповільнило їхню адаптацію до нових технологій.

Цікаве по темі: Mastercard запускає глобальну систему платежів у стейблкоїнах

Банки вбачають у стейблкоїнах потенціал для прискорення рутинних процесів, зокрема міжнародних переказів, які наразі можуть тривати кілька днів. Водночас побоювання щодо безпеки цифрових активів і нормативної відповідальності залишаються ключовими бар’єрами на шляху до запуску.

На ситуацію також впливає правова невизначеність. Водночас нещодавнє схвалення Сенатом США законопроєкту GENIUS дає надію на встановлення чітких правил гри для емітентів стейблкоїнів — як банківських, так і небанківських. Документ, втім, містить низку обмежень для небанківських компаній, але не вводить повної заборони, на якій наполягали банківські лобісти.

Окремо джерела повідомили, що регіональні та місцеві банки розглядають ідею створення власного альянсу, однак обмежені ресурси можуть суттєво ускладнити реалізацію таких планів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн

ЄЦБ розглядає цифрове євро як захист від іноземних стейблкоїнів

Bank of America планує запустити власний стейблкоїн

Джерело: Incrypted.