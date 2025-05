Ціна ETH не може втриматися вище $2700 — названо причину

Ціна Ethereum останні тижні безумовно перебуває у кращому становищі, ніж у першому кварталі року. Втім, «король альткоїнів», схоже, застряг у своєрідному циклі — ціна постійно зіштовхується з опором на певному рівні

Після зростання на тлі бичачих настроїв ціна Ethereum зазнала потужного тиску вище $2 700 і згодом знизилася. Чому так?

24 травня аналітична блокчейн-платформа Glassnode опублікувала у X нові ончейн-спостереження щодо руху ціни Ethereum останніми днями. За даними компанії, наступний важливий рівень для ETH — це приблизно $2 800.

Причиною такого висновку є розподіл собівартості у мережі Ethereum. Ключовим показником тут є Cost Basis Distribution (CBD) — розподіл пропозиції ETH за адресами, які купували монети у певних цінових діапазонах.

There is a notable cluster of investor cost basis levels around $2,800 for $ETH. As price approaches this zone, sell-side pressure may increase as many previously underwater holders may look to de-risk near breakeven. pic.twitter.com/ukn2s7cOJo

— glassnode (@glassnode) May 24, 2025