Ціна ETH не може втриматися вище $2700 — названо причину

Ціна Ethereum останні тижні безумовно перебуває у кращому становищі, ніж у першому кварталі року. Втім, «король альткоїнів», схоже, застряг у своєрідному циклі — ціна постійно зіштовхується з опором на певному рівні

Після зростання на тлі бичачих настроїв ціна Ethereum зазнала потужного тиску вище $2 700 і згодом знизилася. Чому так?

Що відбувається з ціною ETH вище $2 700?

24 травня аналітична блокчейн-платформа Glassnode опублікувала у X нові ончейн-спостереження щодо руху ціни Ethereum останніми днями. За даними компанії, наступний важливий рівень для ETH — це приблизно $2 800.

Причиною такого висновку є розподіл собівартості у мережі Ethereum. Ключовим показником тут є Cost Basis Distribution (CBD) — розподіл пропозиції ETH за адресами, які купували монети у певних цінових діапазонах.

There is a notable cluster of investor cost basis levels around $2,800 for $ETH. As price approaches this zone, sell-side pressure may increase as many previously underwater holders may look to de-risk near breakeven. pic.twitter.com/ukn2s7cOJo — glassnode (@glassnode) May 24, 2025

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Як видно з графіка, показник CBD відображає теплову карту з фіксованими ціновими діапазонами по вертикалі та часовою шкалою по горизонталі. Цей показник дає уявлення про зміни тенденцій у вартості для інвесторів протягом певного періоду.

У Glassnode відзначають, що значна частина інвесторів придбала ETH в районі $2 800. Це означає, що багато хто з них може спробувати продати актив, щойно ціна наблизиться до точки беззбитковості.

Саме це і створює потужний тиск на продаж у межах $2 800. Щоб подолати цей рівень опору, попит на Ethereum має переважити тиск з боку продавців.

Утім, якщо тиск збережеться, ціна ETH може впасти до наступного рівня підтримки. Як зазначає аналітик Алі Мартінес, ключова підтримка зараз розташована в районі $2 380.

Станом на момент написання матеріалу, Ethereum торгується на рівні близько $2,56 тис., що демонструє зростання на 6,6% за останні 7 днів та на 41,9% на місячному графіку (згідно з даними coinmarketcap.com).

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