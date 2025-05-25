XRP та Solana готуються до злету: що відомо

Трейдери починають переходити до основних альткоїнів, таких як XRP від Ripple та SOL від Solana, зокрема через те, що Біткоїн консолідується поблизу своїх історичних максимумів

Після того як Біткоїн (BTC) встановив нові рекорди на початку тижня, увага зміщується до провідних монет. Деякі аналітики зазначають, що інституційний попит і зрозуміле регуляторне середовище створюють умови для потужних рухів серед топових монет.

У п’ятницю вранці, 23 травня, в азійську торгову сесію Біткоїн коливався трохи нижче $111 000, з незначним зниженням на тлі фіксації прибутку, що є типовим після зростання. Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) і Solana (SOL) подорожчали до 4%, тоді як Ethereum (ETH), XRP і BNB (від BNB Chain) зросли менш ніж на 1,5%.

Широкий індекс CoinDesk 20 (CD20), що відстежує найліквідніші монети за ринковою капіталізацією, додав 1,2% за останні 24 години.

Головний аналітик Bitget Research Раян Лі повідомив CoinDesk у Telegram, що потенційне зниження домінування BTC може дати старт більш широкому сезону альткоїнів, у якому монети на кшталт XRP і Solana перебувають у найкращій позиції для зростання.

Він зазначив, що поліпшення регуляторної ситуації навколо XRP та нещодавні технічні сигнали прориву стали причиною того, що трейдери очікують підвищення ціни монети у середньостроковій перспективі до рівня $3-8.

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Нещодавно XRP сформував «золотий хрест» у парі з BTC на тижневому графіку — це історично бичачий сигнал, який свідчить про можливий довгостроковий розворот тренду. З кінця 2020 року співвідношення між XRP і BTC залишалося в боковому діапазоні, але, ймовірно, починає прориватися після рішення SEC минулого місяця не оскаржувати справу проти Ripple.

Також Лі додав, що SOL може піднятися до $220-$300 на тлі спекуляцій щодо запуску біржового фонду (ETF), а ADA потенційно прорветься у діапазоні від $1 до $3.

Сінгапурська компанія QCP Capital у четвер під час трансляції заявила, що останній ривок BTC підтверджує стабільний тренд, підкріплений покращеними структурними факторами та відносно низькою волатильністю.

«Це зростання виглядає більш структурно обґрунтованим, ніж попереднє, з меншою кількістю мінливих імпульсів і більш міцними фундаментальними основами», — зазначили у компанії, додавши, що короткочасне падіння після первинного рекордного зростання BTC спровокувало фіксацію прибутку, але покупці «швидко відновили попит».

Утім, загальні макроекономічні ризики залишаються. Відновлення побоювань щодо мит, зростання прибутковості держоблігацій США та посилення долара можуть спричинити підвищену волатильність, особливо для альткоїнів, застерігає QCP. Трейдерам рекомендують бути вибірковими й орієнтуватися на активи з сильними фундаментальними показниками та чіткою регуляторною перспективою.

Тим часом аналітик FxPro Алекс Купцікевич в електронному листі повідомив, що індекс настроїв щодо Біткоїна станом на п’ятницю перебуває трохи нижче рівня «екстремальної жадібності» — це може свідчити про подальший потенціал зростання у найближчі дні.

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За матеріалами coindesk.com.