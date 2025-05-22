Український венчурний синдикат TOLOKA інвестував $1 млн в ШІ-компанію

Український венчурний синдикат TOLOKA долучився до розширеного раунду серії A ізраїльського стартапу Bright Security, інвестувавши в нього $1 млн

Компанія спеціалізується на розробці ШІ-рішення STAR, що виявляє та усуває вразливості у корпоративному програмному забезпеченні. Про угоду повідомляє видання AIN.

У TOLOKA пояснили своє рішення тим, що Bright Security відповідає основним принципам їхньої інвестстратегії: синдикат підтримує стартапи з високим потенціалом масштабування, проривними технологіями, зваженою бізнес-моделлю та сильною командою фаундерів.

«Компанія демонструє не лише вражаючі показники ARR і валової маржі, а й має чіткий план виходу, підтриманий попитом з боку стратегічних гравців на ринку», — заявили в TOLOKA.

Інвестиція, як зазначають учасники угоди, була здійснена на вигідних умовах — через інструмент SAFE із зниженою оцінкою, що дає синдикату інвесторів потенціал отримати значний прибуток у разі успішного масштабного екзиту.

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Bright Security спеціалізується на динамічному аналізі безпеки застосунків (DAST). Її технологічне рішення вирізняється низкою ключових переваг:

суттєва економія часу: процес тестування та виправлення вразливостей скорочується з кількох місяців до одного дня, що дозволяє зекономити до 98% часу;

суттєва економія часу: процес тестування та виправлення вразливостей скорочується з кількох місяців до одного дня, що дозволяє зекономити до 98% часу; висока рентабельність: продукт демонструє валову маржу на рівні 94%, що є винятковим показником для SaaS-бізнесів;

висока рентабельність: продукт демонструє валову маржу на рівні 94%, що є винятковим показником для SaaS-бізнесів; широка клієнтська база: понад 70 компаній уже використовують рішення, зокрема великі корпоративні клієнти;

широка клієнтська база: понад 70 компаній уже використовують рішення, зокрема великі корпоративні клієнти; активне зростання: 80% виручки надходить із Північної Америки, а стратегія розширення реалізується через партнерські канали, зокрема за участі дистриб’юторів GuidePoint та Optiv.

Згідно з даними TOLOKA, стартап уже знаходиться в полі зору провідних стратегічних гравців ринку — зокрема Palo Alto Networks, Microsoft, Wiz і Snyk. Pitchbook оцінює ймовірність успішного M&A понад 80%. При цьому аналогічні угоди в галузі кібербезпеки демонструють високі мультиплікатори — від 45x до 70x ARR (серед прикладів — Bionic.io, Axis Security, Dazz Security).

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