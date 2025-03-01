Telegram розкриватиме більше даних про користувачів

Очікується, що найближчими тижнями Telegram отримає оновлення, яке змінить рівень анонімності у месенджері. У бета-версії застосунка для Android (версія 11.8), яка вже доступна для тестування, з’явилася можливість переглядати додаткову інформацію про співрозмовника, який розпочав діалог

Про це пише Уніан з посиланням на Telegram Info.

Які дані будуть доступні?

Відтепер користувачі можуть бачити:

чи є співрозмовник у їхніх контактах;

країну, у якій зареєстровано номер телефону;

місяць і рік створення акаунта;

список і кількість спільних груп;

статус верифікації облікового запису.

Ще у липні 2024 року засновник месенджера Павло Дуров анонсував подібні зміни. Він також зазначав, що Telegram, відповідно до нових правил, може передавати IP-адреси та номери телефонів користувачів державним органам за запитом.

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Інші нововведення в Telegram

Окрім змін у рівні анонімності, бета-версія Telegram отримала ще кілька нових функцій:

Платні коментарі – адміністратори каналів зможуть встановлювати кількість зірок, необхідних для написання повідомлень.

Нові можливості для відео – при завантаженні роликів тепер можна вибрати кадр для прев’ю, а також додавати текст, стікери та інші елементи.

Очікується, що оновлення Telegram буде доступним для всіх користувачів вже незабаром. Бета-версію 11.8 для Android можна завантажити через канал tgfiles.

Нагадаємо, що Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації. Загальний дохід перевищив $1 млрд.

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