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Telegram розкриватиме більше даних про користувачів

01.03.2025 13:00
Микола Деркач
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Очікується, що найближчими тижнями Telegram отримає оновлення, яке змінить рівень анонімності у месенджері. У бета-версії застосунка для Android (версія 11.8), яка вже доступна для тестування, з’явилася можливість переглядати додаткову інформацію про співрозмовника, який розпочав діалог

Telegram розкриватиме більше даних про користувачів

Telegram розкриватиме більше даних про користувачів Фото: freepik.com

Про це пише Уніан з посиланням на Telegram Info.

Які дані будуть доступні?

Відтепер користувачі можуть бачити:

  • чи є співрозмовник у їхніх контактах;
  • країну, у якій зареєстровано номер телефону;
  • місяць і рік створення акаунта;
  • список і кількість спільних груп;
  • статус верифікації облікового запису.

Ще у липні 2024 року засновник месенджера Павло Дуров анонсував подібні зміни. Він також зазначав, що Telegram, відповідно до нових правил, може передавати IP-адреси та номери телефонів користувачів державним органам за запитом.

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Інші нововведення в Telegram

Окрім змін у рівні анонімності, бета-версія Telegram отримала ще кілька нових функцій:

  • Платні коментарі – адміністратори каналів зможуть встановлювати кількість зірок, необхідних для написання повідомлень.
  • Нові можливості для відео – при завантаженні роликів тепер можна вибрати кадр для прев’ю, а також додавати текст, стікери та інші елементи.

Очікується, що оновлення Telegram буде доступним для всіх користувачів вже незабаром. Бета-версію 11.8 для Android можна завантажити через канал tgfiles.

Нагадаємо, що Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації. Загальний дохід перевищив $1 млрд.

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