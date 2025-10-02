close-btn
Telegram відкриває доступ до токенізованих акцій

02.10.2025 18:30
Микола Деркач

У жовтні 2025 року користувачі інтегрованого в Telegram криптогаманця Wallet зможуть інвестувати в токенізовані версії американських акцій і фондів

Фото: chatgpt.com

Нова функція реалізується у співпраці з біржею Kraken та інфраструктурним провайдером Backed, які відповідають за випуск активів і ліквідність. На старті буде доступно понад 60 інструментів — серед них акції Apple, Tesla та індексний фонд S&P 500.

Команда Wallet наголошує: головна мета — зробити ринки капіталу доступними для ширшої аудиторії, зокрема для користувачів, які не мають можливості працювати з традиційними інвестсервісами.

Технологія Backed забезпечує випуск цифрових токенів, повністю підкріплених реальними активами. Kraken, своєю чергою, інтегрує інструменти та супроводжує торгові операції. Завдяки цьому торгівля токенізованими акціями стане можливою безпосередньо в одному з найпопулярніших месенджерів світу — цілодобово та без обмежень.

«Нова секція «Stocks & ETFs» незабаром з’явиться у Wallet_tg, де акції можна буде купувати у цифровій формі — навіть у невеликих частках. На відміну від традиційних бірж, торгівля у Crypto Wallet буде доступна цілодобово, 5 днів на тиждень, незалежно від роботи американських ринків. Для окремих акцій також передбачені токенізовані дивідендні виплати. Запуск нової секції відбуватиметься поступово в окремих регіонах, починаючи з кінця жовтня», — зазначили у пресслужбі The Open Platform.

Експерти називають інтеграцію в Telegram Wallet одним із наймасштабніших кейсів впровадження токенізованих акцій для кінцевих користувачів. За оцінками аналітиків, ринок таких активів уже сягнув сотень мільярдів доларів, а найбільший попит припадає на акції, ETF та облігації.

За словами co-CEO Kraken Арджуна Сеті, запуск токенізованих активів у Telegram дозволяє компаніям «зустрітися з користувачами там, де вони вже перебувають». Він наголосив, що сотні мільйонів людей користуються месенджером щодня, і тепер вони отримають доступ до інвестиційних інструментів у звичному для себе середовищі.

За матеріалами incrypted.com.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
