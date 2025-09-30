Swift запустив блокчейн-реєстр для міжнародних платежів

Міжнародна платіжна система Swift оголосила про масштабну ініціативу — інтеграцію спільного реєстру на базі блокчейна у свою інфраструктуру. Мета — прискорити розвиток цифрових фінансів у більш ніж 200 країнах і територіях

Компанія анонсувала блокчейн-реєстр на конференції Sibos у Франкфурті. Це знаменує ключовий перехід до режиму «always-on» — миттєвих транскордонних платежів у реальному часі.

У партнерстві з ConsenSys Swift створює концептуальний прототип реєстру, який стане безпечним журналом операцій між фінансовими установами. Першим кейсом стане організація цілодобових міжнародних платежів, де смартконтракти автоматично забезпечуватимуть перевірку, послідовність та відповідність регуляторним вимогам.

У проєкті вже беруть участь понад 30 глобальних банків, серед них Bank of America, Citi, HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Santander та Standard Chartered.

Цікаве по темі: Stripe представила власний блокчейн для стейблкоїн-платежів

Генеральний директор Swift Хав’єр Перес-Тассо наголосив, що ініціатива спрямована на створення «інфраструктурного фундаменту майбутнього», який поєднує надійність Swift із можливостями технології розподілених реєстрів (DLT).

Система дозволятиме передавати токенізовані активи як у публічних, так і у приватних мережах, забезпечуючи сумісність із традиційними фіатними платіжними каналами та водночас готуючи основу для нових цифрових екосистем.

Крім розробки реєстру, Swift також розширюватиме сервіси оркестрації, що допомагають фінансовим установам поєднувати застарілі системи з блокчейн-середовищем. Така «подвійна стратегія» — модернізація сьогоднішніх платіжних рейок і створення завтрашніх — відображає прагнення Swift залишатися ядром глобальної фінансової системи на тлі розвитку токенізації та цифрових активів.

Джерело: CryptoDNES.