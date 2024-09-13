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SWIFT анонсувала рішення для обміну токенізованими активами

13.09.2024 17:00
Дарія Шуть
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SWIFT планує запропонувати банкам-учасникам доступ до нових класів цифрових активів і валют через свою мережу, охоплюючи низку випадків використання в платежах, цінних паперах, валюті, торгівлі тощо

SWIFT анонсувала рішення для обміну токенізованими активами

Фото: freepik.com

Міжнародна міжбанківська система SWIFT останні кілька років проводила випробування, щоб перевірити потенціал взаємодії з CBDC, приватними блокчейн-мережами та токенізованими активами.

І тепер SWIFT оголосила, що готова перейти до реальних рішень, здатних поєднати різні форми цифрових активів і валют. В тому числі планується протестувати, як запровадити багатосторонні транзакції «поставка проти платежу» (DvP) і «платіж проти платежу» (PvP) в мережі.

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«Без всесвітньо визнаної цифрової форми грошей готівковий етап у виконанні DvP-розрахунків є особливо складним. Тому ми шукаємо способи поєднати розрахунки за токенізованими активами з відповідним платіжним переказом, що відбувається в мережі SWIFT», — пояснили представники системи.

Зазначається, що спочатку платежі будуть здійснюватися за допомогою наявних фіатних валют. Але пізніше можна буде використовувати токенізовані форми грошей, такі як CBDC, токенізовані гроші комерційних банків або регульовані стейблкоїни.

Наступні кроки також включають розробку технічних стандартів і вивчення того, що їх впровадження означатиме для робочих процесів, стандартів і вимог ринкової практики, необхідних для досягнення масштабу.

Нагадаємо, британська фінтех-компанія Atlantic Money вирішила кинути виклик традиційній системі міжнародних переказів SWIFT та представила нову послугу — Portals. Вона дозволяє користувачам здійснювати міжнародні перекази безпосередньо зі свого рахунку в основному банківському застосунку, використовуючи мережу Atlantic Money.

Також ми писали, що Visa та британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запускають транскордонні миттєві перекази для бізнес-клієнтів у понад 78 країнах та 50 валютах.

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Рубрики: SWIFTБанкиГрошіСвітНовиниТехнології
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