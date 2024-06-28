Яким буде ринок токенізованих активів через 10 років — дослідження

Нове дослідження від Standard Chartered та Synpulse прогнозує, що попит на загальні токенізовані активи може сягнути $30,1 трлн до 2034 року, а активи торговельного фінансування можуть стати одним з трьох найбільших токенізованих активів у світі з часткою 16% від загального обсягу

За прогнозами, до 2030 року світовий товарообіг досягне $32,6 трлн, що в поєднанні зі зростаючою цифровізацією промисловості та специфічними особливостями реальних активів торгового фінансування робить їх ідеальною категорією для створення токенів.

Наразі сектор токенізованих активів в основному складається з традиційних активів, таких як казначейські облігації США та фонди грошового ринку. Однак пропозиція все ще перебуває в зародковому стані, а загальна вартість токенізованих активів (за винятком стейблкоінів) на початку 2024 року становила близько $5 млрд.

Незважаючи на свою привабливість як можливості диверсифікації ризиків, активи торгового фінансування недостатньо інвестуються через недостатню обізнаність, непослідовність ціноутворення та інтенсивність операційної діяльності. Токенізація має потенціал для вирішення цих проблем, водночас зменшуючи інформаційну асиметрію та пропонуючи прозорість для інвесторів.

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Цифрове представлення реальних або традиційних активів у вигляді токенів або розподіленого реєстру дозволяє підвищити операційну ефективність і автоматизацію, при цьому найбільш важливими перевагами є їх здатність забезпечити розширений доступ до нових класів активів і поліпшити інфраструктуру фінансового ринку, відкриваючи двері для інноваційних додатків у сфері децентралізованого фінансування (DeFi) і нових бізнес-моделей.

Токенізація в торговому фінансуванні також розглядається як можливість подолання зростаючого розриву в торговому фінансуванні, який, за оцінками, становить $2,5 трлн в усьому світі. На додаток до покращення доступу до ринку та підвищення стійкості і ліквідності ланцюгів поставок, вона також збільшує можливість виходу на постачальників на більш глибоких рівнях ланцюгів поставок.

«Ми вважаємо, що наступні три роки стануть вирішальними для токенізації, а активи торгового фінансування вийдуть на перший план як новий клас активів, — сказав Кай Фер, глобальний керівник відділу торгівлі Standard Chartered. — Щоб розкрити цю трильйонну можливість, вкрай важливою є галузева співпраця між усіма зацікавленими сторонами, від інвесторів і фінансових установ до урядів і регуляторів. Банки повинні все частіше брати на себе роль сполучної ланки між існуючими традиційними фінансовими ринками та новою і більш відкритою ринковою інфраструктурою з підтримкою токенів».

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За матеріалами: Standard Chartered.