Swift запустить блокчейн-реєстр для операцій із токенізованими активами

Міжбанківська мережа обміну повідомленнями Swift додасть до своєї інфраструктури блокчейн-реєстр спільного доступу після успішного завершення випробувань сумісності цифрових активів у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – Forge

Під час тесту вдалося здійснювати обмін і розрахунки за токенізованими облігаціями, підтримуючи платежі як у фіатних, так і в цифрових валютах. Для цього Swift використала інфраструктуру цифрових активів SG Forge та стейблкоїн EURCV, щоб забезпечити розрахунки за принципом DvP (поставка проти платежу) для токенізованих облігацій із використанням як фіатної валюти, так і стейблкоїнів, а також підтримати ключові події життєвого циклу — виплату відсотків і погашення.

Ініціатива була зосереджена на ключових процесах — DvP-розрахунках, виплаті відсотків та погашенні токенізованих облігацій — із розподілом ролей, зокрема платіжного агента, кастодіана та реєстратора.

Цікаве по темі: Klarna виходить на ринок P2P-переказів

Ця робота є частиною ширшої серії кейсів із цифровими активами та валютами, які тестує Swift. Тепер компанія зосереджується на інтеграції блокчейн-реєстру у свою технологічну інфраструктуру. На першому етапі реєстр буде орієнтований на забезпечення міжнародних платежів у режимі реального часу 24/7; його розробляють у співпраці з понад 30 банками по всьому світу.

Таким чином Swift прагне поєднати наявні платіжні рейки з новими цифровими екосистемами, використовуючи стандарти ISO 20022 та ISO 15022, а також узгоджені ринкові практики.

«Довівши, що Swift може оркеструвати мультиплатформні транзакції з токенізованими активами, ми прокладаємо шлях, щоб наші учасники могли впевнено й у великих масштабах впроваджувати цифрові активи. Йдеться про створення мосту між традиційними фінансами та новими технологіями», — сказав Тома Дюґок’є, керівник напряму продукту токенізованих активів у Swift.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

PayPal подав заявку на запуск власного банку у США

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Джерело: Finextra.